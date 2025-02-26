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台南古都半程馬拉松設美食大道 豬腳、龍蝦、冰淇淋...吃不完

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南古都半程馬拉松3月2日將登場，設美食大道，為選手補充體力。記者鄭惠仁／攝影
台南古都半程馬拉松3月2日將登場，設美食大道，為選手補充體力。記者鄭惠仁／攝影

台南古都半程馬拉松3月2日將登場，體育局今天端出滷豬腳、龍蝦、烤雞、冰淇淋、蝦餅等美食為活動暖身，也是選手當天可吃到的美食。多位運動好手也來為活動加持，建議除了要好好練習，更要認真吃飯，才有好體力。

市長黃偉哲表示，古都馬拉松原包含全馬和半馬，但因場域問題改為半馬後，擔心參加的人數會減少，每想到反而愈多，去年2萬3千多人參加，今年增到2萬4千多人，也是歷史新高。由於報名是在去年11月就截止，若再延長報名日期，人數會更多。未來若有更好場域與路線，也會規畫全程的馬拉松賽。

台南體育好手，七項全能的黃翊婷、競走郭思岑、跳遠陳勝佑，以及鐵餅與圈球好手馬加樂，將代表台南市參加全中運，今天也出席記者會，除比賽當天將為完賽者掛牌，今天也分享運動感言，其中就讀金城國中的馬加樂說，賽前除了要好好練習，更要認真吃飯。市長黃偉哲聽完後露出微笑，深有同感，為馬加樂比個讚。

體育局長陳良乾說，古都國際半程馬拉松沿途經過著名觀光景點、獨家的安平商港港區景色的賽道，還有豐盛美食等特色，今年的賽事有日本、馬來西亞、新加坡、約南、菲律賓等36個國家外籍選手參賽。本屆賽事沿途除設置補給站外，並規畫在17.5公里處設有美食大道，提供烤雞、豬腳、蜂蜜滷味等美食，位跑者補充能量。

古都國際半程馬拉松賽事自3月2日清晨4時陸續管制，管制區域涵蓋中心區、南區、安平區，路段有南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路2段、中華西路2段、起前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、平通路等路段，當天上午10時解除管制。交通管制資訊請上台南市政府體育局官網。

台南古都半程馬拉松3月2日將登場，設美食大道，為選手補充體力。記者鄭惠仁／攝影
台南古都半程馬拉松3月2日將登場，設美食大道，為選手補充體力。記者鄭惠仁／攝影
台南古都半程馬拉松3月2日將登場，市長黃偉哲今天為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南古都半程馬拉松3月2日將登場，市長黃偉哲今天為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影

台南 美食 馬拉松

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