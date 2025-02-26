快訊

長榮航空3月起禁用行動電源！17家航空公司行充搭機規則一次看

印度車站踩踏18死悲劇：大壺節失控的鐵路管理

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

吃芒果挺災區！楠西芒果產量台南第一農業局提災後行銷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
楠西是台南芒果第一大產區，果樹多生長於山坡地上。圖／台南市農業局提供
楠西是台南芒果第一大產區，果樹多生長於山坡地上。圖／台南市農業局提供

1月21日地震，重災區楠西、南化、玉井等都是台南芒果主要產區，其中楠西區為台南芒果生產產量第一之地區，地震受災戶亦多為芒果生產者，農業局表示，今年芒果節擬在山區一帶擴大舉辦、鼓勵企業認購芒果，此外，也會和南科管理局積極配合，行銷推動農特產品。

楠西區農總幹事郭富文說，楠西芒果種植面積逾2000公頃，多數種在曾文水庫周邊山坡地，排水好陽光充足，今年花開不錯，正密切關注著果率，通常農民會在5月底開始套袋，約在6月底陸續採收上市，今年農家受到地震影響，忙重建之餘還要照顧果樹，會相當辛苦，需要政府單位在行銷及訂單上多加協助。

郭富文說，芒果行銷國內以宅配、行口、市場為主，外銷部分近年雖大力拓展日韓及國際外銷，但受到國際景氣影響，國外訂單呈現萎縮造成外銷價格浮動大，芒果多集中在國內市場銷售，許多青農投入在宅配部分做得不錯，但有不少是老農，在行銷管道上需要各方大力幫忙。

台南市農業局長李芳林表示，會繼續全力協助災後復原及產業振興，提高楠西農特產之能見度，進而實質提升農家收益，如到南科成立特產館等，另外台南芒果節都在各產區輪流舉辦，今年會擴大行銷災區農特產品，增加農民收益。已向農糧署爭取集貨場所修繕，避免影響後續採果後集貨作業；另東山龍眼烘培窯受損，向農糧署爭取約3千萬元可修復約200座，避免農民生財工具受到影響。

另地震造成許多掛在樹上等待出貨的果品嚴重落果，農業局積極協助在地農民處理災後損失，並加快農業災害救助進度，共受理216件蜜棗損失申請，受理面積達111.0841公頃，楊桃災害的受理73件，各區的勘查及抽查作業皆辦理完成，並已向農糧署報送請款，近期內將完成災害救助金的撥款。

另優質蜜棗外銷的腳步也不停歇，楠西蜜棗已於此次產季外銷約2千多箱，近日更有400多箱的頂級蜜棗即將出口到日本，將在3月初開展的2025年東京國際食品展登台亮相，讓國際買家見識到「台灣青蘋果」的魅力。

市長黃偉哲表示，必須跨局處合作來協助災區振興，農業局將和觀光旅遊局共同行銷龜丹溫泉及在地農特產，並預計於青梅產季在桃園大遠百舉辦青梅行銷展售活動，宣告楠西梅嶺的青梅產季開跑。

台南芒果目前花開相當茂盛，預期豐收年。本報資料照片
台南芒果目前花開相當茂盛，預期豐收年。本報資料照片

地震 芒果 蜜棗

延伸閱讀

安倍昭惠難忘台南芒果 黃偉哲：將邀今夏再來品嘗

台南地震楠西觀光產業重創 立委邀中央地方與業者找對策

影／台南地震3千多房屋損毀！受災戶怨複查慢 市府：下周完成清查

嘉義大埔地震台南災損 市府22日災區辦4場說明會

相關新聞

台南古都半程馬拉松設美食大道 豬腳、龍蝦、冰淇淋...吃不完

台南古都半程馬拉松3月2日將登場，體育局今天端出滷豬腳、龍蝦、烤雞、冰淇淋、蝦餅等美食為活動暖身，也是選手當天可吃到的美...

吃芒果挺災區！楠西芒果產量台南第一農業局提災後行銷

1月21日地震，重災區楠西、南化、玉井等都是台南芒果主要產區，其中楠西區為台南芒果生產產量第一之地區，地震受災戶亦多為芒...

228事件78周年 嘉市今於首座紀念公園追思盼撫平歷史傷痛

後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷...

影／安平消防分隊新辦公廳舍今落成 黃偉哲：希望提供最好的環境

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，市長黃偉哲、立委陳亭妃、消防局長李明峯及多名市議員、里長、...

雲林縣再添銀髮健身房 張麗善：不是菩薩無法做這種功德

衛生福利部2020年推動銀髮健身俱樂部，雲林縣斗六市上好藥局銀髮健身俱樂部今揭牌營運，全縣至今已設置27處，為非六都第一...

生長期遇寒流延遲果粒大又甜 台南善化草莓可採到4月

「北大湖、南善化」粉紅草莓季來臨，台南善化也是南部草莓盛產地之一，去年因草莓種植期遇上颱風及大雨，導致第一期花產量受到影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。