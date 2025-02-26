吃芒果挺災區！楠西芒果產量台南第一農業局提災後行銷

1月21日地震，重災區楠西、南化、玉井等都是台南芒果主要產區，其中楠西區為台南芒果生產產量第一之地區，地震受災戶亦多為芒果生產者，農業局表示，今年芒果節擬在山區一帶擴大舉辦、鼓勵企業認購芒果，此外，也會和南科管理局積極配合，行銷推動農特產品。

楠西區農總幹事郭富文說，楠西芒果種植面積逾2000公頃，多數種在曾文水庫周邊山坡地，排水好陽光充足，今年花開不錯，正密切關注著果率，通常農民會在5月底開始套袋，約在6月底陸續採收上市，今年農家受到地震影響，忙重建之餘還要照顧果樹，會相當辛苦，需要政府單位在行銷及訂單上多加協助。

郭富文說，芒果行銷國內以宅配、行口、市場為主，外銷部分近年雖大力拓展日韓及國際外銷，但受到國際景氣影響，國外訂單呈現萎縮造成外銷價格浮動大，芒果多集中在國內市場銷售，許多青農投入在宅配部分做得不錯，但有不少是老農，在行銷管道上需要各方大力幫忙。

台南市農業局長李芳林表示，會繼續全力協助災後復原及產業振興，提高楠西農特產之能見度，進而實質提升農家收益，如到南科成立特產館等，另外台南芒果節都在各產區輪流舉辦，今年會擴大行銷災區農特產品，增加農民收益。已向農糧署爭取集貨場所修繕，避免影響後續採果後集貨作業；另東山龍眼烘培窯受損，向農糧署爭取約3千萬元可修復約200座，避免農民生財工具受到影響。

另地震造成許多掛在樹上等待出貨的果品嚴重落果，農業局積極協助在地農民處理災後損失，並加快農業災害救助進度，共受理216件蜜棗損失申請，受理面積達111.0841公頃，楊桃災害的受理73件，各區的勘查及抽查作業皆辦理完成，並已向農糧署報送請款，近期內將完成災害救助金的撥款。

另優質蜜棗外銷的腳步也不停歇，楠西蜜棗已於此次產季外銷約2千多箱，近日更有400多箱的頂級蜜棗即將出口到日本，將在3月初開展的2025年東京國際食品展登台亮相，讓國際買家見識到「台灣青蘋果」的魅力。