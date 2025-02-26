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228事件78周年 嘉市今於首座紀念公園追思盼撫平歷史傷痛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。圖／嘉市府提供
後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。圖／嘉市府提供

後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。

為緬懷民主先賢，撫慰歷史傷痛，市長黃敏惠率主管偕同前市長、總統府資政張博雅、議長陳姿妏、立委王美惠、嘉市228紀念文教基金會董事長江榮森與受難者家屬等各界貴賓，在全台首座228紀念碑前舉辦追思紀念會。

典禮由愛樂合唱團演唱揭開序幕，基督教長老教會嘉義中會議長戴乃宣牧師為受難者與家屬祝禱，緬懷昔日為台灣犧牲先輩、撫慰受難家屬。儀式尾聲由黃敏惠率市府團體與228事件家屬代表及各界社團代表獻花，致上崇敬追念。

接著在228紀念公園「梅花鹿群共飲生命之泉」銅雕前，黃敏惠帶領來賓默哀，向受難者獻花，隨即轉往228紀念館參加「228事件78周年特展」開幕，透過全台28座228紀念碑建造、設計理念及交通位置展出，了解78年前各地發生的228事件。

黃敏惠說，眾人228事件紀念日前齊聚追思，不僅是對歷史回顧，更是對公平、正義與和平堅持。嘉義是228事件受創最深地區之一。1989年張博雅推動全台首座228紀念碑落成，象徵對歷史傷痛省思與警惕，提醒記取教訓，避免重蹈覆轍。

歷史不容遺忘更需傳承，緬懷受難者，向家屬致上最深敬意。透過紀念活動表達哀思，期許社會在尊重與包容中前行，讓台灣以更堅定的步伐，邁向公義與和諧的未來，追思不只悼念，更是對未來承諾。「讓我們珍惜當下擁有的一切，攜手前進，為台灣開創更光明的道路。」

後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。圖／嘉市府提供
後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。圖／嘉市府提供
後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。圖／嘉市府提供
後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。圖／嘉市府提供
後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。圖／嘉市府提供
後天228事件78周年，嘉義市政府上午在全台首座228紀念碑及公園，舉辦莊嚴隆重的追思會，以鮮花傳達愛與和平，撫平歷史傷痛。圖／嘉市府提供

受難者 嘉義 黃敏惠

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