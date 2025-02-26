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影／安平消防分隊新辦公廳舍今落成 黃偉哲：希望提供最好的環境

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間，安平分隊人員即日起進駐使用，大家十分開心。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間，安平分隊人員即日起進駐使用，大家十分開心。記者袁志豪／攝影

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，市長黃偉哲、立委陳亭妃、消防局長李明峯及多名市議員、里長、義消幹部共同出席剪綵儀式見證；黃偉哲說，廳舍總共耗資7300萬元，希望能發揮功能，提供消防弟兄姐妹最好的環境。

台南市消防局今天上午10時許在州平路上的「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍」舉辦啟用典禮，除了黃偉哲、陳亭妃，包括市議員盧崑福、林依婷、周麗津、林美燕、李啟維等人也都到場觀禮，典禮由安平國中劍獅鼓隊表演揭開序幕。

黃偉哲致詞表示，安平分隊辦公廳舍工程總經費7300萬元，自2021年度起分年編列預算，逐步辦理規劃與興建；新廳舍位於湖濱水鳥公園旁，結合周邊公園設施地景及景觀綠地，更在東側保留了珍貴的台灣苦楝樹，讓自然與建築完美融合。

黃偉哲說，安平分隊山形門廊外觀，勾勒出獨特的天際線，未來將成為當地極具特色的地標建築，歡迎民眾來這邊參觀打卡，也歡迎學校列為校外教學的單位；最重要的是，希望新廳舍能發揮功能，提供消防弟兄姊妹最好的環境。

消防局長李明峯表示，安平分隊原廳舍興建於1977年，駐地空間狹小老舊，加以鄰近安平老街，附近住戶及商家甚多，車流量大而影響車輛出勤動線；新廳舍為地上3層鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積約380坪。

李明峯說，新廳舍除規劃車庫容納消救車輛，確保緊急出勤迅速便利，並配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間，可大幅提升同仁備勤生活環境，建物還榮獲「台南市政府第6屆公共工程優質獎建築工程類第二級佳作」獎項。

李明峯指出，安平分隊新廳舍落成，除了讓公務運作更順暢，也讓市民有更舒適的洽公環境；未來將持續投入資源，強化基礎建設，提升消防服務品質，確保市民的安全與福祉。

台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，立委陳亭妃致詞。記者袁志豪／攝影
台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，立委陳亭妃致詞。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間，安平分隊人員即日起進駐使用，大家十分開心。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間，安平分隊人員即日起進駐使用，大家十分開心。記者袁志豪／攝影
台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，市議員盧崑福、林依婷、周麗津、林美燕、李啟維等人都到場觀禮。記者袁志豪／攝影
台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，市議員盧崑福、林依婷、周麗津、林美燕、李啟維等人都到場觀禮。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間。記者袁志豪／攝影
台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，市長黃偉哲、立委陳亭妃、消防局長李明峯及多名市議員、里長、義消幹部共同出席剪綵儀式見證。記者袁志豪／攝影
台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，市長黃偉哲、立委陳亭妃、消防局長李明峯及多名市議員、里長、義消幹部共同出席剪綵儀式見證。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間。記者袁志豪／攝影
台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，市長黃偉哲致詞。記者袁志豪／攝影
台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍今天正式落成啟用，市長黃偉哲致詞。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間，安平分隊人員即日起進駐使用，大家十分開心。記者袁志豪／攝影
新廳舍配置健身場地、備勤室、器材室及會議室等空間，安平分隊人員即日起進駐使用，大家十分開心。記者袁志豪／攝影
台南市消防局今天上午在州平路上的「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍」舉辦啟用典禮，典禮由安平國中劍獅鼓隊表演揭開序幕。記者袁志豪／攝影
台南市消防局今天上午在州平路上的「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍」舉辦啟用典禮，典禮由安平國中劍獅鼓隊表演揭開序幕。記者袁志豪／攝影

台南 建築 黃偉哲

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