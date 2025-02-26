雲林縣再添銀髮健身房 張麗善：不是菩薩無法做這種功德

衛生福利部2020年推動銀髮健身俱樂部，雲林縣斗六市上好藥局銀髮健身俱樂部今揭牌營運，全縣至今已設置27處，為非六都第一，縣府呼籲長輩善加利用。雲林科技大學也設有銀髮健身房，校方表示，在長輩付費利用未普及前，要永續經營很有挑戰性。

雲林縣長張麗善、立委劉建國、縣議員賴淑娞、衛生局長曾春美等人今為斗六市上好藥局上好店銀髮健身俱樂部剪綵，宣布正式營運，負責人雲林縣藥師公會理事長許仁厚表示，站在社區藥局第一線面對高齡者，發現許多長輩缺乏功能性運動、不願出門，很可延長不健康餘命，透過銀髮健身房可協助長輩老慢一點、病少一點、快樂多一點。

上好藥局銀髮健身俱樂部獲中央、地方補助110萬元，許仁厚自己投入300多萬元資金，才完成健身房建置，該健身房採取會員制，目前一期三個月收費3600元。中央規定，銀髮健身房面積約20坪大，需有無障礙廁所及出入口，張麗善說，如果不是菩薩，可能無法做這種功德，呼籲長輩善加利用。

雲林科技大學2021年設立銀髮健身房，許多機關、團體常到校觀摩，健身房採取會員制，每位長輩每月收費500元，目前約有20多名會員，休閒運動研究所長蘇維杉表示，要跟長輩收費不容易，若非學校資源挹注，收支難以平衡，銀髮健身房在資源匱乏的情況下，要永續經營很有挑戰性。

曾春美表示，坊間健身房教練課一個小時就要一千多元，長輩面對健身房琳瑯滿目的器材也不知道怎麼使用，銀髮健身房設備都是針對高齡者設計，而且有ai輔助、專業指導員協助，可讓長輩健康運動。

劉建國表示，銀髮健身俱樂部可預防長輩走入長照，身體要健康要先健身，呼籲長輩善加利用健身房，才不要二隻腳變成六隻腳。