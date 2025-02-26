生長期遇寒流延遲果粒大又甜 台南善化草莓可採到4月

「北大湖、南善化」粉紅草莓季來臨，台南善化也是南部草莓盛產地之一，去年因草莓種植期遇上颱風及大雨，導致第一期花產量受到影響，不過，近期因天氣寒冷，拉長草莓的生長期，也讓果實相對大顆，228連假可望迎來盛產期，業者表示，今年預計可一路採到4月。

台南善化、新市一帶除是科技重鎮，更是草莓園的集中地，目前約有6家業者經營，提供民眾前往果園採果，為推廣善化草莓產業，善化區公所每年會舉辦「善化草莓節」，今年活動將從28日起至3月27日，市長黃偉哲今也為活動暖身，邀請遊客共同採果樂。

黃偉哲表示，國人多以為台灣只有中北部生產草莓，但事實上台南草莓不只品質好、產量也很穩定，目前共約5.5公頃產區，年產量達65公噸，此次，善化區公所與晴空、晴光、溫馨、美裕、南科、大安等6家在地草莓園合作，遊客可把握連假到台南，品嘗鮮採草莓的甜美滋味。

草莓園業者黃彥滄則提到，草莓一般在9月下旬開始種植，但受到去年下半年颱風、豪雨等一連串天氣影響，首批草莓苗生長情況不如預期，約損失3、4成，也導致今年春節前後草莓價格飆漲，每斤約達580元，所幸後續種植的生長情況穩定，產量增加，價格也逐漸回穩。

黃彥滄說，今年草莓因受到長時間冷空氣影響，果實成熟速度較慢，不過果粒相對偏大，也會比較香甜，如今也進入盛產期，加上善化草莓節來臨，目前每斤價格約在380元，預計今年到4月底前都還有草莓可採，不排除會延長到母親節檔期，歡迎民眾可把握機會嘗鮮。

善化區公所說明，善化草莓節28日主場活動將在善化啤酒觀光工廠舉行，以「粉紅泡泡」為主題，除邀請YOYO家族「草莓姐姐」與小朋友同樂外，現場還有特色市集、泡泡樂體驗區、草莓手工皂與果醋 DIY，及草莓啤酒限量試飲等，歡迎遊客到善化感受草莓的夢幻氣息。