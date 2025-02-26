快訊

日本頂大遭陸資產階級鎖定 媒體人直擊爆學現象心驚

中華隊明年經典賽赴東京機會高！日媒喊警戒強敵 讚他「霸氣咆哮」

嘉市議員戴寧涉詐助理費 二審認罪繳回不法所得改判5年半

聽新聞
0:00 / 0:00

台南古都馬拉松周日登場 交通管制範圍、公車變動出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
2025台南古都國際半程馬拉松3月2日（周日）舉行，交通局提醒用路人注意路況提早改道。圖／交通局提供
2025台南古都國際半程馬拉松3月2日（周日）舉行，交通局提醒用路人注意路況提早改道。圖／交通局提供

2025台南古都國際半程馬拉松於本周日(2日)上午4時至10時登場，上午4時起陸續交通管制，管制範圍涵蓋安平區、南區、中西區賽道所經路線，公車班次變動大，提醒民眾提前因應。

交通局表示，安平區市府周邊中華西路二段、建平路、南島路、府前路二段、南榕大道，及南門路、健康路、永華路二段、慶平路、新樂路、漁光路、光州路、安億路等，將配合賽事交通管制。建議來往民眾提前改道，東西向往來建議改行駛永華路、中正路、民生路或開山路；南北向往來民眾建議改行金華路、安億路。

交通局長王銘德說明，部分道路時段性雙向管制封閉，如中華西路二段(南島路至府前路二段)、府前路一、二段(中華西路二段至南門路)、南門路(府前路一段至健康路一段)、健康路三段(建平路至育平路)，部分路段為單向封閉如慶平路(安億路至文平路)、建平路(慶平路至府前路二段)、安億路、永華路二段；請民眾參考交通管制圖預先規畫行程，行經活動周邊請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

交通局提醒，本次活動交通管制範圍較大，活動期間大台南公車路線站位及班次將調整，0路、1路、14路、32路、70路有部分班次停駛，並有多條公車路線部分站位取消停靠及改道行駛：0路、1路、2路、5路、6路、10路、11路、15路、18路、19路、70路、77路、藍幹線、紅幹線、綠17、藍24、紅2、高鐵接駁車市府線H31，另部分路線班次可能因活動而延遲或改道，造成不便敬請見諒。

相關公車資訊可於大台南公車動態資訊網站https://2384.tainan.gov.tw查詢或撥公車語音查詢電話：06-2998484(我坐坐巴士巴士)。如有任何疑問，可電洽府城客運：06-2219177、興南客運：06-2653121、漢程客運：0800-889116、巨業交通：0800-889116詢問。

交通管制 公車 台南

延伸閱讀

美航空業險象橫生 西南航空客機降落時險與另一飛機相撞

228連假到霧台賞櫻 警方規畫交通管制疏導

教宗病危 梵蒂岡今晚開始馬拉松祈福儀式

武陵農場櫻花季交通管制延長至3月2日 有人罵有人肯定

相關新聞

台南古都馬拉松周日登場 交通管制範圍、公車變動出爐

2025台南古都國際半程馬拉松於本周日(2日)上午4時至10時登場，上午4時起陸續交通管制，管制範圍涵蓋安平區、南區、中...

中華棒球隊贏西班牙 棒球原鄉嘉市球迷嗨翻見證

第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨晚對決西班牙隊，以6比3獲勝，拿下前進第六屆世界棒球經典賽的門票，。棒球原鄉ＫＡＮＯ...

阿里山賞櫻 在地揭3祕境

阿里山地區櫻花進入花期，在地人發現3處賞花祕境，阿里山鄉中興製茶所（圖）的櫻花盛開，粉色花海與翠綠茶園交織美景。竹崎鄉石...

台南捷運綠線修正 民代憂衝擊交通

台南捷運綠線貫穿東西向歸仁、永康區到安平區，但行經舊城區路線遭反對，交通局提出修正方案，核心市區有一段採地下化，有議員擔...

台南首批社宅 3月中申請

本報檢視六都居住正義問題，引起南二都回響，台南市長黃偉哲要求社會住宅加速招租，昨宣布首批宜居成功、宜居仁愛3月17日申請...

台南市府公告永康、仁德社宅「首發」3/17受理申請

台南市府都發局今天公告，首批社宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」3月17日起開放申請到4月16日。最快農曆7月前搬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。