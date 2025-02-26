台南古都馬拉松周日登場 交通管制範圍、公車變動出爐

2025台南古都國際半程馬拉松於本周日(2日)上午4時至10時登場，上午4時起陸續交通管制，管制範圍涵蓋安平區、南區、中西區賽道所經路線，公車班次變動大，提醒民眾提前因應。

交通局表示，安平區市府周邊中華西路二段、建平路、南島路、府前路二段、南榕大道，及南門路、健康路、永華路二段、慶平路、新樂路、漁光路、光州路、安億路等，將配合賽事交通管制。建議來往民眾提前改道，東西向往來建議改行駛永華路、中正路、民生路或開山路；南北向往來民眾建議改行金華路、安億路。

交通局長王銘德說明，部分道路時段性雙向管制封閉，如中華西路二段(南島路至府前路二段)、府前路一、二段(中華西路二段至南門路)、南門路(府前路一段至健康路一段)、健康路三段(建平路至育平路)，部分路段為單向封閉如慶平路(安億路至文平路)、建平路(慶平路至府前路二段)、安億路、永華路二段；請民眾參考交通管制圖預先規畫行程，行經活動周邊請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

交通局提醒，本次活動交通管制範圍較大，活動期間大台南公車路線站位及班次將調整，0路、1路、14路、32路、70路有部分班次停駛，並有多條公車路線部分站位取消停靠及改道行駛：0路、1路、2路、5路、6路、10路、11路、15路、18路、19路、70路、77路、藍幹線、紅幹線、綠17、藍24、紅2、高鐵接駁車市府線H31，另部分路線班次可能因活動而延遲或改道，造成不便敬請見諒。

相關公車資訊可於大台南公車動態資訊網站https://2384.tainan.gov.tw查詢或撥公車語音查詢電話：06-2998484(我坐坐巴士巴士)。如有任何疑問，可電洽府城客運：06-2219177、興南客運：06-2653121、漢程客運：0800-889116、巨業交通：0800-889116詢問。