快訊

王祖賢自曝遇好姻緣！2分鐘影片轟動全網：伴我終老

林智堅論文抄襲主角余正煌驚爆吸金5000萬 今晨50萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

中華棒球隊贏西班牙 棒球原鄉嘉市球迷嗨翻見證

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨晚對決西班牙隊，以6比3獲勝，嘉市在中正公園舉辦戶外轉播，確定獲得勝利，Team Chiayi全員沸騰，球迷們互相擊掌歡呼。圖／嘉市府提供
第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨晚對決西班牙隊，以6比3獲勝，嘉市在中正公園舉辦戶外轉播，確定獲得勝利，Team Chiayi全員沸騰，球迷們互相擊掌歡呼。圖／嘉市府提供

第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨晚對決西班牙隊，以6比3獲勝，拿下前進第六屆世界棒球經典賽的門票，。棒球原鄉ＫＡＮＯ嘉市在中正公園舉辦戶外轉播，確定獲得勝利一刻，Team Chiayi全員沸騰，球迷們互相擊掌歡呼，展現棒球原鄉對國球熱情支持。

昨天傍晚陸續湧進加油人群，副市長林瑞彥與球迷朋友們一同觀戰，為中華隊的勝利而歡呼。去年世界棒球賽也在此轉播，大家共同見證中華隊奪冠榮耀的時刻，昨晚球賽精彩，球迷心情起伏，不斷吶喊加油。

面對贏球晉級、輸球淘汰的一戰，中華隊終於站穩腳跟，在世界棒球經典賽資格賽決戰附加賽，4位投手聯手壓制火力兇猛的西班牙，終場以6比3贏球，奪下Ａ組最後一張晉級門票，驚險前進明年的正賽。

市長黃敏惠日前臉書貼文，邀集市民與全國球迷再度齊聚中正公園，期待中華隊發揮KANO「永不放棄」精神。中華隊賽事開打後，發揮拚搏精神，把握每次進攻機會，賽事高潮迭起，讓現場球迷驚叫連連魂。黃敏惠關注賽況，賽後第一時間透過臉書感謝球迷熱情應援，感謝選手堅持，成功贏下世界棒球經典賽的門票。

第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨晚對決西班牙隊，以6比3獲勝，嘉市在中正公園舉辦戶外轉播，確定獲得勝利，Team Chiayi全員沸騰，球迷們互相擊掌歡呼。圖／嘉市府提供
第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨晚對決西班牙隊，以6比3獲勝，嘉市在中正公園舉辦戶外轉播，確定獲得勝利，Team Chiayi全員沸騰，球迷們互相擊掌歡呼。圖／嘉市府提供

成功 西班牙 黃敏惠

延伸閱讀

整理包／狂賀中華隊挺進世界棒球經典賽！「4大超商限時優惠」咖啡、熱狗、麵包讓球迷吃喝滿足

晉級WBC會內賽 賴總統發文恭喜Team Taiwan

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

經典賽／中華隊6：3擊沉西班牙！拿下2026年WBC門票

相關新聞

中華棒球隊贏西班牙 棒球原鄉嘉市球迷嗨翻見證

第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨晚對決西班牙隊，以6比3獲勝，拿下前進第六屆世界棒球經典賽的門票，。棒球原鄉ＫＡＮＯ...

阿里山賞櫻 在地揭3祕境

阿里山地區櫻花進入花期，在地人發現3處賞花祕境，阿里山鄉中興製茶所（圖）的櫻花盛開，粉色花海與翠綠茶園交織美景。竹崎鄉石...

台南捷運綠線修正 民代憂衝擊交通

台南捷運綠線貫穿東西向歸仁、永康區到安平區，但行經舊城區路線遭反對，交通局提出修正方案，核心市區有一段採地下化，有議員擔...

台南首批社宅 3月中申請

本報檢視六都居住正義問題，引起南二都回響，台南市長黃偉哲要求社會住宅加速招租，昨宣布首批宜居成功、宜居仁愛3月17日申請...

台南市府公告永康、仁德社宅「首發」3/17受理申請

台南市府都發局今天公告，首批社宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」3月17日起開放申請到4月16日。最快農曆7月前搬...

交通便利的台南社宅3/17起申請 租金從3千多至2萬7都有

台南市都發局今公告，首批社宅永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」將自3月17日至4月16日開放申請，最快農曆7月前搬遷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。