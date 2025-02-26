中華棒球隊贏西班牙 棒球原鄉嘉市球迷嗨翻見證

第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊昨晚對決西班牙隊，以6比3獲勝，拿下前進第六屆世界棒球經典賽的門票，。棒球原鄉ＫＡＮＯ嘉市在中正公園舉辦戶外轉播，確定獲得勝利一刻，Team Chiayi全員沸騰，球迷們互相擊掌歡呼，展現棒球原鄉對國球熱情支持。

昨天傍晚陸續湧進加油人群，副市長林瑞彥與球迷朋友們一同觀戰，為中華隊的勝利而歡呼。去年世界棒球賽也在此轉播，大家共同見證中華隊奪冠榮耀的時刻，昨晚球賽精彩，球迷心情起伏，不斷吶喊加油。

面對贏球晉級、輸球淘汰的一戰，中華隊終於站穩腳跟，在世界棒球經典賽資格賽決戰附加賽，4位投手聯手壓制火力兇猛的西班牙，終場以6比3贏球，奪下Ａ組最後一張晉級門票，驚險前進明年的正賽。