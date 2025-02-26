台南首批社宅 3月中申請

本報檢視六都居住正義問題，引起南二都回響，台南市長黃偉哲要求社會住宅加速招租，昨宣布首批宜居成功、宜居仁愛3月17日申請、最快農曆7月前入住；高市府表示，過去社宅規畫量不足，市長陳其邁上任後急起直追，明年底會有5314戶完工。

南市都發局指出，永康區的宜居成功提供103戶，租金介於5050至2萬2770元，仁德區的宜居仁愛規畫75戶，介於3950至1萬7960元，3月17日至4月16日開放申請，最快農曆7月前可入住。

黃偉哲說，台南社宅規畫興建達1萬1170戶，過去外界稱轄內尚無社宅可供居住，市府團隊持續追緊腳步、加速推動。南市都發局副局長顏永坤也說，一般觀念認為社宅恐和一般住宅大樓有別，事實上，宜居仁愛緊鄰蛋黃區，且社宅和非社宅同社區，所有公共設施也都是和一般住戶一起使用，宜居成功也是相當接近平實營區，生活機能相當完善。

高雄都發局長吳文彥說，相較2020年8月市長陳其邁上任前社宅計畫目標6千戶，目前規畫戶數達2萬9275戶、提升近5倍，4年來動土的社宅戶數迎頭趕上成為六都第一，採「中央與地方合作」模式，明年底還有5314戶完工，緩解居住需求。

都發局指出，高市府與國家住都中心合作，截至1月底止，現有46處社會住宅，其中已完工1251戶，興建中1萬2812戶，已決標待開工8630戶，合計2萬2693戶，加上規畫中6582戶，共計2萬9275戶，其中市府自建部分，亞灣、岡山、大寮、左營機20等社宅，合計2364戶。都發局強調，未來市府將持續與國家住都中心合作或採公辦都更、捷運聯開等多元方式增加社宅存量，實現居住正義。