台南捷運綠線修正 民代憂衝擊交通

台南捷運綠線貫穿東西向歸仁、永康區到安平區，但行經舊城區路線遭反對，交通局提出修正方案，核心市區有一段採地下化，有議員擔心小東路施工開挖恐嚴重影響成大醫院，另也有兩站站點過近。

市府回應，目前綠線路線僅為初步構想，會多聽取民意。

綠線為台南捷運規畫最早的路線，東起歸仁區台39線、往西串連平實轉運站、台南火車站，行經舊城區、永華市政中心至台南地方法院，全長約17.23公里，規畫設置19站，交通局指出，地下化路段由小東公園至水萍塭公園，約4.56公里，共6個地下車站，包括G08成功大學、G09成大醫院、G10台南車站、G11台南醫院、G12美術二館、G13西門和意共6站。

市議員蔡宗豪指出，綠線預算初估高達980億元，成本可觀，然而G12、G13是全線站距最短，建議向西延伸站點範圍，擴大服務效益，另小東路是通往成大醫院的主要幹道，G08與G09皆位於小東路上僅隔兩個路口，未來光是地下開挖、連續壁等工程就長達3年，須妥善規畫施工順序，避免影響病患就醫及醫護緊急救護動線等。

議員沈震東也說，市民十分關心路線進出地下化位置，與排擠現有路線的情形，其中水萍塭預計在公園內，降低現有路網影響程度，希望交通局能協調小東公園處附近的公有設施，讓小東路壅塞不要加劇。

交通局表示，後續將於環評階段深入探討G08與G09二站合併或分段施工對交通衝擊影響程度，並適時舉辦公聽會傾聽民意，至於路線出土段為降低對既有道路衝擊，初步規畫利用水萍塭公園用地出土，路線是否可向西延伸站點須評估工程及財務可行性，之後將於綜合規畫階段再評估站點西延可行性。

蔡宗豪也關切捷運人力不足，沈震東則認為路線經過中西區古蹟區，應落實做好水文地質評估調查。

交通局回應，因應2026年藍線動工，將增加正式人員10人、約用人員24人，2年內會補足，並研議其他各都模式成立捷運局。