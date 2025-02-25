台南市府公告永康、仁德社宅「首發」3/17受理申請
台南市府都發局今天公告，首批社宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」3月17日起開放申請到4月16日。最快農曆7月前搬遷入住，詳細內容民眾可電洽06-2930100。
都發局長林榮川表示，社宅規畫1到3房型，滿足各類申請人居住需求。永康「宜居成功」位於永仁高中西側，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元，租金介於5050到2萬2770元。仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，75戶社宅單元，租金界於3950到1萬7960元。
市長黃偉哲指出，台南轄內社會住宅已「規畫興建」11170戶，分由市府及中央國家住宅及都市更新中心興辦，「過去外界指稱台南仍無社宅可供居住，市府團隊持續追緊腳步、加速推動，都發局今已正式對外公告首發永康及仁德區社宅啟動聯合開辦。
都發局表示，社會住宅訂有資格及入住規定，包括成年國民台南設有戶籍或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準等(今年為5萬4303元。都發局官網「最新消息」欄有「台南宜居社宅申租大哉問」內容供有意願申請市民參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言