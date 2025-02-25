台南市府公告永康、仁德社宅「首發」3/17受理申請

台南市府都發局今天公告，首批社宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」3月17日起開放申請到4月16日。最快農曆7月前搬遷入住，詳細內容民眾可電洽06-2930100。

都發局長林榮川表示，社宅規畫1到3房型，滿足各類申請人居住需求。永康「宜居成功」位於永仁高中西側，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元，租金介於5050到2萬2770元。仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，75戶社宅單元，租金界於3950到1萬7960元。

市長黃偉哲指出，台南轄內社會住宅已「規畫興建」11170戶，分由市府及中央國家住宅及都市更新中心興辦，「過去外界指稱台南仍無社宅可供居住，市府團隊持續追緊腳步、加速推動，都發局今已正式對外公告首發永康及仁德區社宅啟動聯合開辦。