交通便利的台南社宅3／17起申請 租金從3千多至2萬7都有

台南市都發局今公告，首批社宅永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」將自3月17日至4月16日開放申請，最快農曆7月前搬遷入住。宜居成功租金介於5050至2萬2770元，宜居仁愛介於3950至1萬7960元。

市長黃偉哲指出，南市社會住宅規畫興建已達1萬1170戶，分由市府及中央(國家住宅及都市更新中心)興辦，過去外界指稱轄內尚無社宅可供居住，市府團隊持續追緊腳步、加速推動，都發局今日已對外公告首發社宅永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」啟動聯合開辦。

都發局長林榮川表示，社宅規劃1~3房型，滿足各類申請人居住需求。永康「宜居成功」位於永仁高中西側，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元，租金介於5050至2萬2770元。仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，規畫75戶社宅單元，租金界於3950至1萬7960元，參觀過的都說便宜。

社會住宅訂有資格及入住規定，包括成年國民於臺南市設有戶籍或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準等(2024年為5萬4303元)。都市發展局網站(https://udweb.tainan.gov.tw/)最新消息刊有「台南宜居社宅申租大哉問」，有意願申請的市民可搜尋瀏覽，或電洽06-2930100。