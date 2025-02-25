台南首批社宅3/17開放申請 租金最低3950元

台南市政府今天公告，首批社會住宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」將於3月17日至4月16日開放申請，租金介於3950元至2萬2770元，最快可於農曆7月前搬遷入住。

台南市政府都市發展局長林榮川告訴中央社記者，社宅規劃1至3房型，滿足各類申請人居住需求，永康「宜居成功」位於永仁高中西側，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元，租金介於新台幣5050元至2萬2770元。

林榮川指出，仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，規劃75戶社宅單元，租金介於3950元至1萬7960元。

林榮川表示，社會住宅訂有資格及入住規定，包括成年國民於台南市設有戶籍或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準等（114年為5萬4303元）。

他說，市府都市發展局網站「最新消息」區刊有「台南宜居社宅申租大哉問」，有意願申請市民可搜尋瀏覽。