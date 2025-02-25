褒忠新湖農場魚塭型魚塭共生 成功培育無毒草莓質量俱佳

雲林縣褒忠新湖合作農場成功開發國內唯一魚塭型的魚菜共生，取用魚塭水種植美生菜，更進一步成功種植草莓，近日開始採收，農場表示，魚菜共生栽種草莓，每株都以獨立盆栽種，不像一般土耕草莓容易相互感染病菌，且以植物燈補光，育成率佳，未來將可上架各大超商，建立新里程碑。

褒忠鄉新湖合作農場生產美生菜，不僅供應麥當勞及統一超商等通路，更行銷國際，響應SDGS，兩年前和褒忠鄉公所合作推動魚塭型「魚菜共生」，在魚塭池岸建造溫室，利用魚塭肥水栽種美生菜，再利用截切的菜養魚，透過與魚塭水循環利用，魚菜互蒙其利，產出優質有機美生菜，贏得農糧署肯定。

新湖農場進一步試種草莓有成，目前進入採收期。農場表示，預計可產1萬5000顆有機莓，透過水溫調節器與植物燈補光，預估可延長採收至5月，已有包括缺水的金門及口湖等沿海逾10單位來取經，帶給農民多樣性種植環境。

目前魚塭型魚菜共生面積約0.4公頃，可產超過3公噸美生菜，這套新型魚菜共生系統還躍上全球知名循環經濟案例平台 Knowledge Hub的資料庫，去年12月農場再透過此模式，成功種出品質極佳的草莓。

新湖農場行銷經理賴逸恆表示，農場從苗栗大湖購買苗株以魚菜共生系統試種，今年1月即長出漂亮草莓，目前開始陸續採收，尚未對外銷售，僅讓農場員工認購即獲不少好評。

他說，魚菜培育法有別一般種植模式，每株草莓都以獨立盆種植，可避免發生病菌傳染，每株開出3至4朵花，每朵能結出約7顆草莓，每顆都頭好壯壯，甜美好吃，尤其附加水溫調節器及植物燈補光，可延長採收至5月，由於種植過程不用藥，目前除少部分果實授粉不足出現裂果問題待克服之外，整個生產大致穩定且品極佳，值得一提的是可自行培育種苗。