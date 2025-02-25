連6年破紀錄！嘉市營利事業銷售額衝破3千億 市府盼中央支持輕軌

財政部最新統計，嘉市去年營利事業銷售額突破3千億大關，較去前年2898億6812萬9000元，增加逾159億元、成長5.49%，以3057億7192萬1000元，連續第6年攀新高，包括20項產業營業銷售額全數呈正成長，展現嘉市百工百業共榮發展。

市長黃敏惠上午主持市務會議分享這則好消息，勉勵市府團隊數字不只是經濟成長，也反映市政施行成效，代表市民對施政肯定。感謝市府團隊攜手，帶動產業「起風」，感謝市民與市府團隊攜手打拼，再造新歷史。

營利事業銷售額成長，反映嘉市商業契機活絡，顯見嘉市作為雲嘉南商業生活圈重要地位，所謂「要致富，先開路」，交通建設攸關地區發展，中央應重視並盡速主政興建輕軌藍線。這不僅是中央對嘉義承諾，更攸關雲嘉嘉南整體發展，希望中央支持，帶動嘉市與鄰近地區更加發展。

黃敏惠說，她回任邁入第7年，拚經濟市府帶頭做，為產業與公共建設導入設計思維推動設計轉型，導入數位科技奠定轉型基礎，努力成果展現在歷年營利事業銷售額。市府團隊2019年起推動各項政策，帶動產業回溫，營利事業銷售額從2019年逾2311億元、2020年突破2315億元、2021年超越2537億元、2022年衝出2776億元、2023年創下2898億元紀錄，2024年突破3千億來到新高點。

嘉市曾歷經疫情衝擊，以及全國進入三級警戒，對經濟環境帶來嚴峻考驗。市府團隊在「挺企業、顧民生、安人心」3大目標下，確保財政穩健，為振興地區經濟首次普發消費現金2千元，提振消費力，這筆預算幫助產業，支撐市民的生活。