急診塞車嚴重 黃偉哲喊話：改善待遇讓4成護理師願回歸

針對近期各大醫院急診塞車問題，台南市長黃偉哲今天受訪時強調，急診塞車大家都不願見到，因為最近有流感及呼吸道在內的急重症，大家往急診跑，因應護病比新制通過，很多醫學中心或教學醫院關閉病床，造成急診室人滿為患，首要是改善護理師待遇和職場環境，讓護理師願意回歸職場。

黃偉哲表示，病床數及急診室的儀表板顯示，台南市幾個醫學中心急診塞爆，超過收容數的百分之百，最高甚至達到118%，可以建議的方向是適度提高護理師的待遇，讓護理師願意留在職場。

黃偉哲說，全國統計留在職場的護理師有護理師執照只有56%，有百分之40已經離開職場，如何吸引他們再回到職場，是中央和地方可以努力的地方。護理師離開職場對病患的權益損壞很大，尤其有些重病的病患，因病情是不等人的，人命不能等病情也不能等，希望呼籲護理師還是能回到職場，在待遇及工作環境上，相關單位能一起努力來改善。