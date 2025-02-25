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臺南文化中心立體停車場正式啟用 提供211席汽車格及172席機車格

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

備受期待的臺南文化中心立體停車場於24日上午隆重舉行啟用典禮，臺南市長黃偉哲表示，在寸土寸金的東區，這座立體停車場計提供211席汽車格及172席機車格，並自24日起下午1時起正式營運收費。

黃偉哲市長表示，臺南文化中心立體停車場總共耗資 4.2億，花了將近3年多才完成，這是因為施工期間為維持文化中心展演活動正常舉辦，就像「穿著西裝改西裝」，無法進行大刀闊斧的快速施工。如今順利完成後，將為寸土寸金、停車空間稀缺的東區，提供211個汽車以及172個機車停車位，將可有效紓解東區停車壅塞的狀況。

黃偉哲市長強調，接下來南市還有許多立體停車場將陸續完工，包括東區監理站旁、北區成德里、善化LM區，以及永康成功里等，自己上任6年來在立體、平面停車場總計增加超過1萬多個停車空間，感謝立法院通過前瞻預算，以及地方議員支持自備款預算，未來也希望更大幅度的疏解民眾停車需求。

聚傳媒

停車場 東區 臺南

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