全國首例 未定檢汽車進入雲林這區域將開罰

雲林縣為改善空氣品質，已推動多處空氣品質維護區，禁止未定檢機車進入，並透過科技執法舉發違規車輛，已開罰1156件，今年7月將再新增崙背鄉東興國小周邊道路為空氣品質維護區，且率全國之先，首度將汽油汽車納入管制，未定檢車輛違規進入該區域，將依法裁處。

雲林縣環保局2022年推動空氣品質維護區，禁止未定檢機車進入，目前已有斗六市公誠國小和石榴國中小、虎尾鎮若瑟醫院，另雲林離島式基礎產業園區、雲林產業園區等2處空氣品質維護區則是管制柴油車，今年6月將新增麥寮港，7月新增崙背鄉東興國小，且東興國小將首度納入管制汽油汽車。

環保局空氣噪音管理科長吳其臻解釋，崙背東興國小位於156縣道旁，是國道1號、台1線及斗六市、虎尾鎮往返崙背鄉、麥寮鄉工業區重要聯絡道路，周遭車輛出入頻繁，分析車流量逾6成為汽油汽車，因此首度納入管制，未來也會逐步將其他管制區一併納入汽油汽車管制。

空氣品質維護區設有車牌辨識及微感器進行科技執法舉發違規進場車輛，並監測空氣品質管制前後變化趨勢，公誠國小、石榴國中小學、若瑟醫院三處累計揪出1萬42輛未定檢機車，經公文通知後仍未改善有1156輛，已依法進行告發處分每輛500元。

環保局長張喬維表示，2024年學校與醫院空維區機車進場未定檢率由管制前15.0%降至管制後6.4%，平均改善57.3%，若瑟醫院微感器監測空品整體改善率22%，顯示透過劃設空維區進行車輛管制，確實可有效改善排氣污染，進而提升周遭的空氣品質。