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嘉義農產業者赴日、星參加食品展 盼開拓國際市場

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉義縣府3月將與8家農產業者前進日本，參加亞洲最具規模的東京國際食品展；4月再率6家業者參加新加坡國際食品展；並與「誠品生活日本橋」合作，開拓國際市場。

嘉義縣政府今天在招商空間舉辦「2025年東京、新加坡國際食品展行前記者會」，邀請參展業者展示果乾烏魚子、鳳梨酥、阿里山高山茶、精品咖啡、地瓜酥、梅子、果乾、蔬菜脆片、冷凍截切鳳梨及油品等多款特色農產品，來賓試吃都讚不絕口。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，今年不僅透過東京食品展拓展B2B（企業對企業）市場，更與「誠品生活日本橋」合作，直接進入B2C（企業對消費者）市場，為嘉義農產開創更寬廣的國際售銷通路。

翁章梁說，以「阿里山的美好滋味」為主題與日本誠品生活日本橋合作，銷售16項代表性商品，合作計畫從3月1日至7月31日，讓日本消費者品嚐到嘉義頂級農產，感受台灣飲食魅力。

農業處指出，目前也與新加坡代理商合作銷售縣府自創品牌「嘉義優鮮」產品，東京食品展結束後，4月縣府將再與6家業者參加新加坡國際食品展，持續提升嘉義農產知名度。

嘉義 新加坡 日本

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