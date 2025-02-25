貫穿北港糖廠「民主大道」完工通車 紓緩兩座大橋交通

雲林縣貫穿北港糖廠被稱為「民主大道」的北港民主路，最近完工打通，這條寬18公尺寬的新路，可從市區直達北港糖廠休閒園區及產業園區，也方便媽祖大橋轉入市區的交通，將加緊週邊設施工程，預定近期正式通車。

北港糖廠1911年營運，2004年停產，閒置多年，由於糖廠鄰近市中心，近年來雲林縣政府陸續推動「北港糖廠市地重劃工程」，總開發面積廣達21公頃，包括糖廠休閒園區、糖業風貌產業專用區、住宅區等，透過市地重劃已陸續完工。

長年來，糖廠橫阻於北港鎮市中心的西側，使廠區連結水林一帶的市地重劃受阻，因此多年來一再倡議延伸北港民主路貫穿糖廠連接文仁路，縣府配合市地重劃，將廠區內原本10米寬的「光復五路」拓寬為18米，打通廠區，可沿著市區民主路直通到文仁路的北港媽祖大橋。

地政處土地開發科長邱冠維表示，此工程2022年開工，預計今年10月市地重劃工程將完工。其中新拓寬的18公尺寬道路，從糖廠大門台19線省道為起點，直通文仁路，全長約1公里，將可有效疏解省道車流往文仁路媽祖大橋通行，解決市區進香期塞車問題。

過去因貫穿糖廠這條新路未打通，市區往媽祖大橋須繞行大同路或雲164公路，約需10分鐘，如今打通廠區道路，不到5分鐘就能抵達媽祖大橋。