阿里山原住民接受職訓 知名酒店就業離家近

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署挺進山區部落開辦職訓課程，助原住民覓得離家近工作，住阿里山的布農族人吉娜，受訓後順利進入阿里山知名酒店工作，收入穩定也能兼顧家庭。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發布新聞稿表示，36歲的吉娜是布農族人，個性樂觀、認真，自幼在南投部落長大，高中畢業後投入社會，28歲那年嫁到阿里山鄒族新美部落，生育3名子女，忙裡忙外打理家務，只能趁帶小孩空檔打打零工，收入很不穩定。

吉娜說，「偏鄉工作機會不多，要薪水穩定的更是不容易」，部落去年宣傳雲嘉南分署委託嘉義縣原住民多元永續發展協會開辦「家事清潔服務暨咖啡輕食訓練班」，課程內容與部落產業相關，還能一次學得多項專長，便報名給自己一個改變的機會。

歷經288小時訓練，吉娜自覺脫胎換骨，她說「每次都有新發現，讓我好像換了個人」，學到服務禮儀與清潔技巧，以及咖啡製作、飲料調製等訣竅，在專業老師帶領下，有理論打底，還傳承許多實務經驗，上到欲罷不能，課後經常留下來討論。

雲嘉南分署說，結訓後不到2個月，吉娜便如願在「阿里山英迪格酒店」應徵上內場清潔人員，學以致用、樂在其中，目前已工作4個月。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，每年委託民間培訓單位開辦上百門職前訓練課程，平均訓後就業率達8成，凡年滿15歲以上，失（待）業者皆可報名，一般民眾只需負擔2成訓練費，特定身分對象可全額免費，還能申請職業訓練生活津貼。

雲嘉南分署114年委外職前訓練課程預計辦理109班（含原住民專班），名額逾3000人，除熱門「AI創意設計與短影音製作班」、「烘焙手作西點蛋糕餅乾班」外，針對原鄉特別開辦「原風料理暨特色小吃技術培訓班」及「AI生成式工具與自媒體軟體應用實戰班」等課程，詳情可至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）或撥打雲嘉南分署電話06-6985945轉分機1599洽詢。