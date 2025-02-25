快訊

前立委楊文欣癌逝…6年任期跑票4次 創國會史上「跑票最多」紀錄

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

阿里山原住民接受職訓 知名酒店就業離家近

中央社／ 嘉義縣25日電

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署挺進山區部落開辦職訓課程，助原住民覓得離家近工作，住阿里山布農族人吉娜，受訓後順利進入阿里山知名酒店工作，收入穩定也能兼顧家庭。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天發布新聞稿表示，36歲的吉娜是布農族人，個性樂觀、認真，自幼在南投部落長大，高中畢業後投入社會，28歲那年嫁到阿里山鄒族新美部落，生育3名子女，忙裡忙外打理家務，只能趁帶小孩空檔打打零工，收入很不穩定。

吉娜說，「偏鄉工作機會不多，要薪水穩定的更是不容易」，部落去年宣傳雲嘉南分署委託嘉義縣原住民多元永續發展協會開辦「家事清潔服務暨咖啡輕食訓練班」，課程內容與部落產業相關，還能一次學得多項專長，便報名給自己一個改變的機會。

歷經288小時訓練，吉娜自覺脫胎換骨，她說「每次都有新發現，讓我好像換了個人」，學到服務禮儀與清潔技巧，以及咖啡製作、飲料調製等訣竅，在專業老師帶領下，有理論打底，還傳承許多實務經驗，上到欲罷不能，課後經常留下來討論。

雲嘉南分署說，結訓後不到2個月，吉娜便如願在「阿里山英迪格酒店」應徵上內場清潔人員，學以致用、樂在其中，目前已工作4個月。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，每年委託民間培訓單位開辦上百門職前訓練課程，平均訓後就業率達8成，凡年滿15歲以上，失（待）業者皆可報名，一般民眾只需負擔2成訓練費，特定身分對象可全額免費，還能申請職業訓練生活津貼。

雲嘉南分署114年委外職前訓練課程預計辦理109班（含原住民專班），名額逾3000人，除熱門「AI創意設計與短影音製作班」、「烘焙手作西點蛋糕餅乾班」外，針對原鄉特別開辦「原風料理暨特色小吃技術培訓班」及「AI生成式工具與自媒體軟體應用實戰班」等課程，詳情可至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）或撥打雲嘉南分署電話06-6985945轉分機1599洽詢。

布農族人 阿里山

延伸閱讀

《獵人兄弟》原住民的傷與愛 徐詣帆、馬志翔、林慶台《賽德克．巴萊》後再聚首

春季必訪！拚手速 阿里山「百年蒸機賞櫻列車」開放搶票

加深生態教育推廣 阿里山觸口龜類保育教育園區揭牌

山客迷失阿里山水漾森林5天 上午尋獲護送下山中

相關新聞

台南捷運綠線估要千億 設19站6站地下…民代憂交通黑暗期

台南捷運綠線是南市最早規畫的捷運路線，因經過舊城區受阻，交通局提出修正方案採高架和地下化並行方案，並往東串連深綠線。有議...

貫穿北港糖廠「民主大道」完工通車 紓緩兩座大橋交通

雲林縣貫穿北港糖廠被稱為「民主大道」的北港民主路，最近完工打通，這條寬18公尺寬的新路，可從市區直達北港糖廠休閒園區及產...

e化再升級！台南機車定檢明年全面無紙化 不怕通知不到

為落實淨零碳排，台南市環保局今表示，機車定檢通知將全面E化，明年起停發明信片。車主上網「台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊...

228連假正逢櫻花絕美時刻 嘉義夢幻賞櫻秘境大公開

阿里山櫻花綻放，228連假正逢賞櫻的絕佳時機，嘉義有三處櫻花秘境，石棹櫻之道兩側櫻花正盛開，為山林披上一層夢幻粉紅色，中...

嘉市府助青年職涯發展每月加碼3千元獎勵金 吸引在嘉就業定居

嘉市府推動「看嘉本領暨青職嘉薪計畫」第5年，執行「十大旗艦計畫藍圖-青世代磁吸」策略，今年持續祭出每月3千元求職獎勵金，...

不開玩笑 金鐘獎視后鍾欣凌4月1日現身雲林 僅限300入場

雲林縣政府迎接3月29日青年節，將舉辦系列活動，3月29日的青年趣味運動會開放青年組團參加，獎金最高6千元，另，受到好評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。