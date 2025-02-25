台南捷運綠線估要千億 設19站6站地下…民代憂交通黑暗期

台南捷運綠線是南市最早規畫的捷運路線，因經過舊城區受阻，交通局提出修正方案採高架和地下化並行方案，並往東串連深綠線。有議員指G12與G13站點距離過近，且擔心小東路施工恐對成大醫院造成嚴重影響；市府交通局回應目前僅為初步規畫，站點可能移動或合併，以提高效益及減少施工對交通的衝擊，會多聽取民意。

規畫最早的台南捷運綠線路線，因原路線經過市區遭到反對，修正方案千呼萬喚，交通局公布東起台39往西串連平實轉運站、台南火車站，行經舊城區、永華市政中心至台南地方法院，全長約17.23公里，規畫設置19站，其中地下化路段由小東公園至水萍塭公園，約4.56公里，共6個地下車站，正辦理公民團體與地方代表座談會。

市議員蔡宗豪指出，捷運綠線預算初估高達980億元，其中G12與G13站皆採地下化，施工成本相當可觀。然而，G12（美術二館站）與G13（西門、和意路口站）是全線站距最短的兩站，建議向西延伸站點範圍，擴大服務效益；另小東路是通往成大醫院的主要幹道，G08（成功大學站）與G09（成大醫院站）僅相隔兩個路口，皆位於小東路上，未來光是地下開挖、連續壁等工程就需長達3年，須妥善規畫施工順序，避免影響病患就醫及緊急救護等。

議員沈震東也說，捷運新設路網中增加了小東和水萍塭出土處，許多市民十分關心出土處與排擠現有路線的情形，其中水萍塭處預計在公園內，將現有路網影響程度降低，希望交通局能夠協調小東公園處附近的公有設施，讓小東路壅塞不要加劇。

交通局表示，目前僅為初步構想階段，後續將於環評階段深入探討，G08與G09二站合併或分段施工對交通衝擊影響程度，並適時舉辦公聽會傾聽民意。另路線西側出土段為降低對既有道路衝擊，初步規畫利用水萍塭公園用地出土，路線是否可向西延伸站點須評估工程及財務可行性與否，後續將於綜合規畫階段再評估站點西延可行性

交通局指出，捷運綠線是台南捷運路網重要的東西向路線，部份地下化方案將串聯市區文教、醫院、商圈與洽公等旅次吸引點，以滿足服務民眾通勤、就醫、學生就學、休閒觀光及商圈採購活等旅運需求，其中初步規畫地下化車站為G08（成功大學）、G09（成大醫院）、G10（台南車站）、G11(台南醫院）、G12（美術二館)及G13（西門和意)等6站，

另蔡宗豪關切人力不足，沈震東提到路線經過中西區古蹟區，應落實做好水文地質評估調查，以免發生類似海安路及鐵路地下化的工程難度增加而延期的情形。

交通局說，因應2026年捷運藍線動工，將增加正式人員10人、約用人員24人，2年內會補足，並已著手辦理組織修編及相關人員聘用計畫，後續配合捷運藍線動工，將研議其他各都模式成立捷運局；在完整收集地方民眾意見凝聚共識後，將續報中央爭取可行性研究核定，持續加速計畫進行。