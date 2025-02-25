快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

聽新聞
0:00 / 0:00

e化再升級！台南機車定檢明年全面無紙化 不怕通知不到

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市機車定檢E化升級   明年起全面無紙化。記者鄭惠仁／翻攝
台南市機車定檢E化升級   明年起全面無紙化。記者鄭惠仁／翻攝

為落實淨零碳排，台南市環保局今表示，機車定檢通知將全面E化，明年起停發明信片。車主上網「台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊通知系統（https://reurl.cc/9OYK68）」登錄手機號碼及車牌，環保局會在每年應定檢時間寄發簡訊通知，不怕逾期未驗遭罰。

台南市環保局表示，經積極推動機車定檢制度，2024年機車到檢率86.19%，創歷年新高，並連續8年超過8成，為六都第一。目前，出廠滿5年機車每年應於行照發照月份前後一個月內做排氣檢驗。過去採明信片通知方式，但耗損大量紙本資源，也常因車籍地址變動等因素，造成無法有效投遞。為提高到檢率並減少紙本資源浪費，率先落實E化簡訊通知到檢，更透過機車業者併走入校園及社區等多元化管道深入人群，逐步推動簡訊通知，預計明年起全面E化，希望市民支持配合。

環保局長許仁澤指出，南市已累積30萬筆簡訊通知資料，僅將手機與車牌資料用於通知，不會使用他途，請民眾放心配合，鼓勵市民盡速至機車定檢簡訊通知系統（https://reurl.cc/9OYK68）」登記手機號碼。

環保局提醒，車輛即使不使用，只要車籍未註銷仍需完成定期檢驗。南市5年來已淘汰23.5萬輛老舊機車，今年汰舊換新補助方案擴大，最高補助達3萬4500元，並新增物流業者與淹水災損戶適用，放寬一生一次限制，「電換電」也享優惠。購買二手電動機車或移居南市，最高可獲一年月租補助。詳情請至「臺南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」查詢。

台南 手機號碼 環保局長

延伸閱讀

一日限定「半價」優惠！ 桃園築間「酸菜魚火鍋」開幕升級吃到飽 30款自助吧蔬食、冰飲品無限供應

台南舊衣回收6854公噸 仍有可觀數量被當垃圾丟進焚化爐

台南環保局拍賣日還有小家電維修 邀市民體驗修復樂趣

台南蜂炮激情過後滿地炮屑與垃圾 已清出29.5公噸

相關新聞

台南捷運綠線估要千億 設19站6站地下…民代憂交通黑暗期

台南捷運綠線是南市最早規畫的捷運路線，因經過舊城區受阻，交通局提出修正方案採高架和地下化並行方案，並往東串連深綠線。有議...

228連假正逢櫻花絕美時刻 嘉義夢幻賞櫻秘境大公開

阿里山櫻花綻放，228連假正逢賞櫻的絕佳時機，嘉義有三處櫻花秘境，石棹櫻之道兩側櫻花正盛開，為山林披上一層夢幻粉紅色，中...

e化再升級！台南機車定檢明年全面無紙化 不怕通知不到

為落實淨零碳排，台南市環保局今表示，機車定檢通知將全面E化，明年起停發明信片。車主上網「台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊...

嘉市府助青年職涯發展每月加碼3千元獎勵金 吸引在嘉就業定居

嘉市府推動「看嘉本領暨青職嘉薪計畫」第5年，執行「十大旗艦計畫藍圖-青世代磁吸」策略，今年持續祭出每月3千元求職獎勵金，...

不開玩笑 金鐘獎視后鍾欣凌4月1日現身雲林 僅限300入場

雲林縣政府迎接3月29日青年節，將舉辦系列活動，3月29日的青年趣味運動會開放青年組團參加，獎金最高6千元，另，受到好評...

嘉義市區域醫院急診壅塞 衛生局籲輕症患者多利用診所

氣溫變化大，流感、呼吸道感染等疾病增多，很多人都往醫院急診掛號，造成急診壅塞，嘉義市急診量大的區域醫院嘉基、聖馬爾定醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。