e化再升級！台南機車定檢明年全面無紙化 不怕通知不到

為落實淨零碳排，台南市環保局今表示，機車定檢通知將全面E化，明年起停發明信片。車主上網「台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊通知系統（https://reurl.cc/9OYK68）」登錄手機號碼及車牌，環保局會在每年應定檢時間寄發簡訊通知，不怕逾期未驗遭罰。

台南市環保局表示，經積極推動機車定檢制度，2024年機車到檢率86.19%，創歷年新高，並連續8年超過8成，為六都第一。目前，出廠滿5年機車每年應於行照發照月份前後一個月內做排氣檢驗。過去採明信片通知方式，但耗損大量紙本資源，也常因車籍地址變動等因素，造成無法有效投遞。為提高到檢率並減少紙本資源浪費，率先落實E化簡訊通知到檢，更透過機車業者併走入校園及社區等多元化管道深入人群，逐步推動簡訊通知，預計明年起全面E化，希望市民支持配合。

環保局長許仁澤指出，南市已累積30萬筆簡訊通知資料，僅將手機與車牌資料用於通知，不會使用他途，請民眾放心配合，鼓勵市民盡速至機車定檢簡訊通知系統（https://reurl.cc/9OYK68）」登記手機號碼。

環保局提醒，車輛即使不使用，只要車籍未註銷仍需完成定期檢驗。南市5年來已淘汰23.5萬輛老舊機車，今年汰舊換新補助方案擴大，最高補助達3萬4500元，並新增物流業者與淹水災損戶適用，放寬一生一次限制，「電換電」也享優惠。購買二手電動機車或移居南市，最高可獲一年月租補助。詳情請至「臺南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」查詢。