聽新聞
0:00 / 0:00
228連假正逢櫻花絕美時刻 嘉義夢幻賞櫻秘境大公開
阿里山櫻花綻放，228連假正逢賞櫻的絕佳時機，嘉義有三處櫻花秘境，石棹櫻之道兩側櫻花正盛開，為山林披上一層夢幻粉紅色，中興製茶所的櫻花陸續盛開，粉色花海與翠綠茶園交織美景，還有嘉130縣道9K昭和櫻綻放，粉色花海點綴宛延道路美不勝收。
石棹櫻之道目前正盛開，花開約6至7成，步道兩側有山櫻花、吉野櫻等不同品種，沿途粉白交織，形成如詩畫般的景致，櫻花在陽光下綻放，映襯著藍天與山巒，充滿生機與活力；夜幕低垂後，燈光投射在櫻花樹梢，呈現另一種靜謐的浪漫氛圍。
夜櫻是石棹亮點之一，今年點燈時間自2月21日至3月23日，每晚6點至9點有夜間燈光秀，櫻花在光影映襯下展現迷人風采，3月4日晚上石棹社區協會將舉辦「茶香映春、春湯再品」活動，讓遊客在櫻花樹下品茗，享受獨特的茶席體驗。
除了石棹櫻之道，中興製茶所的櫻花也進入盛開期，粉色花海與翠綠茶園相映成趣，形成一幅層次豐富的春日畫卷，漫步在櫻花樹下，可以感受微風拂過花瓣的詩意，還能報名參加中興製茶所茶席體驗，在茶香中細品阿里山的高山茶韻味。
此外，嘉130縣道9K前後的昭和櫻同樣不容錯過，這條蜿蜒山路因櫻花盛開而成為期間限定的粉色秘境，吸引許多遊客駐足拍照，記錄春天的美好時刻。縣府文觀局指出，今年228連假正值夜櫻最美時刻，邀請大家一起賞櫻，結合在地體驗，讓旅程更添溫度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言