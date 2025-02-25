228連假正逢櫻花絕美時刻 嘉義夢幻賞櫻秘境大公開

阿里山櫻花綻放，228連假正逢賞櫻的絕佳時機，嘉義有三處櫻花秘境，石棹櫻之道兩側櫻花正盛開，為山林披上一層夢幻粉紅色，中興製茶所的櫻花陸續盛開，粉色花海與翠綠茶園交織美景，還有嘉130縣道9K昭和櫻綻放，粉色花海點綴宛延道路美不勝收。

石棹櫻之道目前正盛開，花開約6至7成，步道兩側有山櫻花、吉野櫻等不同品種，沿途粉白交織，形成如詩畫般的景致，櫻花在陽光下綻放，映襯著藍天與山巒，充滿生機與活力；夜幕低垂後，燈光投射在櫻花樹梢，呈現另一種靜謐的浪漫氛圍。

夜櫻是石棹亮點之一，今年點燈時間自2月21日至3月23日，每晚6點至9點有夜間燈光秀，櫻花在光影映襯下展現迷人風采，3月4日晚上石棹社區協會將舉辦「茶香映春、春湯再品」活動，讓遊客在櫻花樹下品茗，享受獨特的茶席體驗。

除了石棹櫻之道，中興製茶所的櫻花也進入盛開期，粉色花海與翠綠茶園相映成趣，形成一幅層次豐富的春日畫卷，漫步在櫻花樹下，可以感受微風拂過花瓣的詩意，還能報名參加中興製茶所茶席體驗，在茶香中細品阿里山的高山茶韻味。