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嘉市府助青年職涯發展每月加碼3千元獎勵金 吸引在嘉就業定居
嘉市府推動「看嘉本領暨青職嘉薪計畫」第5年，執行「十大旗艦計畫藍圖-青世代磁吸」策略，今年持續祭出每月3千元求職獎勵金，鼓勵青年選擇嘉義作為職涯發展地點。
另，以「青年職涯起步一站式服務」為核心理念，全新推出「看嘉本領學院」，整合多元職涯發展資源，從畢業到就業，協助青年探索職涯方向、培養職場必備技能，為職涯發展打下堅實基礎。
社會處長李思賢說，積極推動「有事青年實驗室」政策品牌，以「多元培力」、「職涯就業」、「創業扶植」、「創新孵化」及「公共參與」5大核心作青年政策推動方向。
透過「安心生養、青年培育、人才就業」3大策略，幫助青年在嘉市成家立業，今年將生育津貼提高到每胎3萬元，減輕生活負擔，加碼每月最高500元租金補貼給18至45歲設籍嘉市年輕人。
續推「青年求職嘉薪獎勵補助計畫」，以「你上工，我加薪」，針對18至29歲，今年在嘉市就業青年提供求職獎勵金。連續上班滿3個月，薪資介於基本工資至4萬元，每月可獲得3千元獎勵金，最高領取3萬6000元，全年度開放申請，直到經費用罄。
「看嘉本領暨青職嘉薪計畫」4年已吸引超過5千名青年參與。今年將以「職涯探索」、「確立方向」與「就業銜接」為三大核心，協助青年從校園銜接到職場。計畫包括12場職涯講座、2場產業參訪及2場職人工作坊，探索賽車手、風格咖啡店等多元職業領域。
另舉辦2場深受MZ世代喜愛的MBTI，以及與人類圖職涯諮詢活動，開設3梯次職場培力站課程，含蓋文書處理、AI工作流與職場溝通等關鍵技能，幫助青年為職場挑戰做好準備。3月5日晚間7時舉辦線上「青職嘉薪說明會」，有興趣青年可至官網查詢或加LINE，由專人提供即時諮詢服務。 官網https://chiayiyoung.com.tw/
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