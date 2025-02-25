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不開玩笑 金鐘獎視后鍾欣凌4月1日現身雲林 僅限300入場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣受到好評的青年名人講堂將於4月1日邀請金鐘獎視后鍾欣凌分享心路歷程，該場講座需線上報名，僅限300人入場，額滿截止。圖／雲林縣政府提供
雲林縣受到好評的青年名人講堂將於4月1日邀請金鐘獎視后鍾欣凌分享心路歷程，該場講座需線上報名，僅限300人入場，額滿截止。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府迎接3月29日青年節，將舉辦系列活動，3月29日的青年趣味運動會開放青年組團參加，獎金最高6千元，另，受到好評的青年名人講堂將於4月1日邀請金鐘獎視后鍾欣凌分享心路歷程，該場講座需線上報名，僅限300人入場，額滿截止。

雲林縣2年前首度舉辦青年趣味運動會，競賽項目包括羽球團賽、泡泡足球、恐龍裝足球、競速毛毛龍等，吸引許多青年參加，今年將於3月29日在鎮南國小舉辦，勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今年有羽球團賽及泡泡大風吹兩賽事，均祭出團隊獎金，包括金獎6000元各3隊、優勝獎2000元各3隊，還有機會獲得運動套票。

另外，2022年開始舉辦的青年名人講堂，多次邀請名人演講，包括藝人陳漢典、郭子乾、邰智源等，受到青年好評，今年4月1日將邀請金鐘獎視后鍾欣凌分享心路歷程，主題是「找到屬於自己的光」。

張世忠表示，非常難得邀請到鍾欣凌到雲林演講，期待讓年輕族的用不同視野探索世界，聚焦職涯探索，該場講座僅限300人入場，需先線上報名，額滿截止。

「青年趣味運動會」開放15歲至38歲民眾以團隊方式報名，每隊以5至8人為單位(單一生理性別至少1人)，並以24隊為上限。相關報名程序及活動規則請至「雲青有GO站」查詢。

運動 鍾欣凌 雲林 青年

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