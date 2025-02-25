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嘉義市區域醫院急診壅塞 衛生局籲輕症患者多利用診所
氣溫變化大，流感、呼吸道感染等疾病增多，很多人都往醫院急診掛號，造成急診壅塞，嘉義市急診量大的區域醫院嘉基、聖馬爾定醫院，過年至今急診病床吃緊，常一床難求，衛生局協調嘉義榮醫、陽明醫院及部立嘉義醫院收治，目前急診壅塞紓緩，呼籲輕症患者就醫多利用診所或醫院門診，避免醫院急診壅塞
衛生局說，嘉市無醫學中心，會造成急診量大的區域醫院嘉基、聖馬爾定醫院急診壅塞，主因是過年至今氣溫變化大，流感、呼吸道感染、諾羅病毒等疾病增多，很多人往大醫院急診掛號，加上醫護比例規定，無法加開病床，造成急診壅塞。
嘉市人口不到30萬人，交通便利，醫療資源多，許多鄰近嘉縣、雲林及台南患者前來大醫院求診住院，受限衛福部依人口計算病床規定，嘉市病床無法增加，又有醫護比例限制，造成急診、病床壅塞，尤以區域醫院嘉基、聖馬爾定醫院情形吃緊，協調嘉義榮醫、陽明醫院及部立嘉義醫院收治，目前急診壅塞紓緩。
228連假期將到，民眾出國旅遊及往來頻繁，更增加疫情傳播風險，衛生局提醒民眾，預防疾病最重要落實做好手部衛生與咳嗽禮節，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康，以降低疾病傳播風險。
民眾出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，速就醫。衛福部疾管署擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「家人/同事/同班同學有類流感發病者」，民眾如有流感症狀可至77家公費藥劑合約醫療機構就醫，經醫師臨床判斷判定符合公費用藥劑使用條件，不需快篩使用公費流感抗病毒藥劑，擴大期間至3月15日止。
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