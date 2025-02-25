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台南文化中心 立體停車場啟用
台南文化中心周邊人口密集，鄰近南台南副都心區，鐵路地下化後發展可期，但停車空間不足長期被詬病，斥資4.2億元、花3年多時間打造文化中心立體停車場昨啟用，議員說，盼持續規畫停車空間；市長黃偉哲說，未來台南將有13座立體停車場。
交通局說明，台南已啟用4座前瞻立體停車場，共提供1241席汽車位及198席機車位，文化中心的是第5座開放使用，設地上8層、地下1層，同時1、2樓將結合文化中心的展演中心，滿足在地居住及休憩看展的停車需求。
位於東區的台南文化中心，立體停車場施工期間歷經疫情嚴峻時刻，去年11月竣工，黃偉哲見證啟用，有意角逐2026年南市長選戰的民進黨立委林俊憲、陳亭妃也出席站他兩側；黃偉哲說，文化中心即將展開新增1、2樓演藝廳工程，在寸土寸金的東區，提供211席汽車格、172席機車格，感謝林俊憲、陳亭妃兩名委員向中央爭取經費促成。
該立體停車場昨下午1點起營運收費，汽車每小時30元、平日最高收費360元、假日最高480元，機車每次20元。
議員沈震東指出，停車問題一直是市民到文化中心的困擾，後續文化中心展演擴充空間，還有鄰近德安百貨將重新開幕，都會增加停車需求，呼籲市府依然要持續規畫停車位，才能解地方燃眉之急。
黃偉哲也說，後續還有許多立體停車場將興建完工，包含監理站、圖書館、北區成德里、永康成功里、善化LM區等，屆時將有13座，相信可大幅度紓解民眾停車需求。
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