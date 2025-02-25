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明年燈會 嘉縣接棒 估計耗資5億

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

明年台灣燈會將在嘉義縣登場，副縣長劉培東率領一級主管前天到桃園參加接燈儀式，縣長翁章梁昨說，明年主題為「點亮嘉義，光『躍』台灣」，估計耗資5億元，明年3月3日至15日活動持續13天，一定天天都精彩。

嘉縣2007年首次辦台灣燈會共8天、2018年第2度舉行，展期長達24天，兩次都選址縣治特區一帶。縣府表示，燈會目前規畫位置以縣治特區為主，北至故宮南院、南至縣府前草皮廣場，涵蓋縣府前廣場、台糖用地、太子大道並串聯到故宮南院，至於要規畫幾個燈區，待討論之後定案。

桃園市長張善政將象徵台灣燈會傳承的燈藝交接給劉培東，並與交通部觀光署長周永暉共同帶領現場民眾欣賞主燈的最後展演，周永暉說，台灣燈會已發展36年，邀請大家共同期待2026年台灣燈會在嘉縣的精彩盛況；劉培東指出，明年再次承辦，希望能帶給大家耳目一新的嘉義印象。

縣議員詹琬蓁表示，希望縣府汲取前2次燈會的經驗，將這次燈會籌畫更好、經費更節省。

縣府初步規畫，明年燈會的在地燈區強調嘉義發展與轉型的脈絡，結合無人機國家隊的優勢，宣傳嘉義特殊的宮廟文化、優質農特產，以及相關蛻變，另，重點會放在燈會的表演節目，力求天天精彩、天天璀璨；至於紀念品、IP、跨業合作都還在討論中，也擬進行募款。

台灣燈會 嘉義 故宮南院

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