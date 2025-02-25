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新聞眼／賴總統本命區 社宅進度6都之末

聯合報／ 本報記者鄭惠仁林伯驊

台南市近年房價跳升，賴清德總統上任「本命區」雖受惠政策加持，買房難度恐只增難減，市長黃偉哲祭出多項措施因應，但興辦社宅進度仍居六都之末，亟待加速提升戶數。

台南近年人口並沒有成長，受南科、沙崙智慧科學城效應影響，善化以南許多行政區，大樓、透天屋相繼興建，也因許多科技大廠員工到台南上班，台南房價遠低於北部，不少北漂年輕人返鄉，加上婚後自行買屋，沒和父母同住，更拉高房價。

台南未來可見「利多」不斷，賴清德要平衡南北目標下，先進產業南移，甚至傳出台積電最先進一奈米製程也要落腳於此，若如期進行，工作人口移入，出現剛性需求，即便中央抑制房價手段，也不易回跌。

台南購屋負擔持續上升，10年來房價所得比大幅攀升至10.3倍，房價負擔能力也為「偏低」等級；新成屋單坪價格雖不若北部飆破百萬元，但南部人傳統喜愛的「透天厝」，年輕人早已不敢奢望。

台南社宅目標1萬1千多戶，絕大多數仍在興建或規畫中，相對雙北、桃園等5都早已有社宅招租，進展相對緩慢，眼看南市租屋行情節節高升，套房月租8、9千元是常態，新建案3房更須租2萬5千元以上，凸顯社宅需求。

黃偉哲喊出「宜居大台南」政見，也推囤房稅，房價高漲雖是中央和地方須一起面對課題，但若提供更多便宜、優質房源，讓買不起房的弱勢族及租屋的年輕人得以喘息，距離作家葉石濤描述「台南是個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」能更加地接近。

台南 年輕人 社宅

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