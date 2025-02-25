有人存錢買不起 科技人以房養房

台南市近年來房價攀升，整體而言，由1字頭漲到3、4字頭，但相較北部7、8字頭，仍相對便宜。房仲業者觀察發現，許多南下科技大廠員工投入房市，一買就是2、3間，透過出租等方式，以租金養房。

台南市不動產仲介經紀商業同業公會理事長鄭淵臨說，這幾年台南房地產飆漲並非獨有，是全國共同現象，只是漲多漲少罷了。以台南而言，南科周遭行政區明顯飛漲，善化最顯著，市中心如中西區因觀光客多，又是主要商業區，房價更是長期居高不下。

10年前蓋房子，1坪成本價約5、6萬元，如今已超過15、16萬元，新成屋造價增加，售價大幅飆升，連帶使得中古屋上漲，房租也跟著漲。現金放銀行利息僅2、3％，買房養房利潤則逾10％，出現科技大廠南下員工買房投資現象。一般作業員可能只買1間，收入較高的買2、3間隨處可見，都以出租、投資為主。這種現象，和過去買中古屋整理後再出售的投資型態明顯不同。

也因為如此，投資客隨建商建案移動，有錢人首購不用貸款，再買第二棟多少也要貸些款，科技新貴收入好，貸款自然有優勢。但去年政府祭出限貸措施後，此風已漸消失，鄭淵臨說，台南房價6都裡算較低，即使限貸令影響會在下半年出現，也不用太擔心，就看供需。但可以確定的是，月賺2、3萬的年輕人買不起房子，除非父母幫付頭期款，或政府給予免頭期款及30到40年全貸優惠。

32歲、租屋北區的陳小姐說，即便新青安能減輕青年族群房貸壓力，但房價不斷攀升，市區、蛋黃區每坪動輒30、40萬以上，「存錢的速度真的是趕不上房價」。