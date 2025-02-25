聽新聞
0:00 / 0:00

有人存錢買不起 科技人以房養房

聯合報／ 記者鄭惠仁萬于甄／台南報導

台南市近年來房價攀升，整體而言，由1字頭漲到3、4字頭，但相較北部7、8字頭，仍相對便宜。房仲業者觀察發現，許多南下科技大廠員工投入房市，一買就是2、3間，透過出租等方式，以租金養房。

台南市不動產仲介經紀商業同業公會理事長鄭淵臨說，這幾年台南房地產飆漲並非獨有，是全國共同現象，只是漲多漲少罷了。以台南而言，南科周遭行政區明顯飛漲，善化最顯著，市中心如中西區因觀光客多，又是主要商業區，房價更是長期居高不下。

10年前蓋房子，1坪成本價約5、6萬元，如今已超過15、16萬元，新成屋造價增加，售價大幅飆升，連帶使得中古屋上漲，房租也跟著漲。現金放銀行利息僅2、3％，買房養房利潤則逾10％，出現科技大廠南下員工買房投資現象。一般作業員可能只買1間，收入較高的買2、3間隨處可見，都以出租、投資為主。這種現象，和過去買中古屋整理後再出售的投資型態明顯不同。

也因為如此，投資客隨建商建案移動，有錢人首購不用貸款，再買第二棟多少也要貸些款，科技新貴收入好，貸款自然有優勢。但去年政府祭出限貸措施後，此風已漸消失，鄭淵臨說，台南房價6都裡算較低，即使限貸令影響會在下半年出現，也不用太擔心，就看供需。但可以確定的是，月賺2、3萬的年輕人買不起房子，除非父母幫付頭期款，或政府給予免頭期款及30到40年全貸優惠。

32歲、租屋北區的陳小姐說，即便新青安能減輕青年族群房貸壓力，但房價不斷攀升，市區、蛋黃區每坪動輒30、40萬以上，「存錢的速度真的是趕不上房價」。

台南 限貸 頭期款

延伸閱讀

2024全國中古屋買氣王 桃園兩區奪冠亞軍、新北這區穩居第三

別太衝動 2面向理性評估買房計畫

「無性生活、獨自旅行、開刀」他崩潰提離婚 妻要求：淨身出戶

00922、00923親民版0050怎麼選？莎莉：思考很久後投資更分散的它

相關新聞

台南房價飆 6都唯一尚無社宅可住

台南受惠南部科學園區發展、中央資源挹注，房價一路飆升，去年核心市區有預售案單坪破50萬元，卻仍是唯一尚無社宅可住的直轄市...

40年前無心插柳 麥寮炮仗花暴紅

雲林縣麥寮鄉鎮東宮對面的台糖原料所老舊辦公廳屋頂長滿炮仗花，在網路上暴紅，過年後進入花期天天人潮爆滿，原來是73歲退休「...

有人存錢買不起 科技人以房養房

台南市近年來房價攀升，整體而言，由1字頭漲到3、4字頭，但相較北部7、8字頭，仍相對便宜。房仲業者觀察發現，許多南下科技...

新聞眼／賴總統本命區 社宅進度6都之末

台南市近年房價跳升，賴清德總統上任「本命區」雖受惠政策加持，買房難度恐只增難減，市長黃偉哲祭出多項措施因應，但興辦社宅進...

明年燈會 嘉縣接棒 估計耗資5億

明年台灣燈會將在嘉義縣登場，副縣長劉培東率領一級主管前天到桃園參加接燈儀式，縣長翁章梁昨說，明年主題為「點亮嘉義，光『躍...

台南文化中心 立體停車場啟用

台南文化中心周邊人口密集，鄰近南台南副都心區，鐵路地下化後發展可期，但停車空間不足長期被詬病，斥資4.2億元、花3年多時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。