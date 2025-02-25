台南房價飆 6都唯一尚無社宅可住

台南受惠南部科學園區發展、中央資源挹注，房價一路飆升，去年核心市區有預售案單坪破50萬元，卻仍是唯一尚無社宅可住的直轄市，市府拚下半年開放首批入住。任期剩兩年的市長黃偉哲，除了推動囤房稅，他說，會推出萬戶以上社宅等，解決住屋需求。

分析內政部實價登錄資訊、國土署住宅及不動產資訊平台數據，2014年台南住宅平均單價每坪約10.97萬元，2020年起加速上漲，2022年突破20萬元，到2024年更達25.60萬，平均房價雖仍是6都中最低，卻已經翻了一倍多。地政局統計，去年預售屋平均單價前3高集中在人口密集區域，每坪要價都破40萬元，中西區更達47.10萬元。

信義房屋指出，台南房價所得比趨勢，2014年為6.49，2021年後大幅上升，2021年9.00，去年第三季已破10，顯示購屋負擔持續增加。

台南房價一路飆升，成為全台購房壓力上升最明顯的城市。楊小姐說，7年前開始看房，當時想多存一點錢再買房，沒想到房價突然暴漲，現在單是2房的大樓都要破千萬，透天厝更是不用癡心妄想，最後勉強購入近千萬元大樓，但每月扣掉房貸、生活開銷等，根本所剩無幾。

房價高漲，黃偉哲直言不只是台南市的問題，高雄因台積電設廠，帶動北高雄房價上漲，台中和台北房價也是一直漲，這是總體經濟包括油價、疫情及中國經濟政策影響，台商資金回流，大量資金投入房地產，這是全國性的問題。

黃偉哲任內囤房稅上路，他說，市府並積極配合中央包租代管政策，藉由租稅優惠及修繕服務，讓房東願意提供房子出租、房客不必擔心被亂漲租。此外也會設法打壓炒房，有特定題材地區不能要求不漲，但其他地區不要太過度上漲是未來的目標。

都發局副局長顏永坤表示，依行政院核定社宅興辦計畫，南市目標戶數7千戶， 目前興建及規畫中戶數已達1萬1170戶，其中國都中心興建9083戶，南市自建小東社宅有379戶，另透過公辦都更及容積率獎率取得1708戶，公辦都更有8案，容積獎勵1案為永康區宜居康橋，可取得445戶。

顏永坤指出，台南第一批社宅即將完工招租，上半年公告招租的有永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」178戶；下半年則有「宜居小東」378戶，今年將有556戶首發招租。