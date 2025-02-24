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公文也AI 嘉縣財稅局首創AI智慧分發公文

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁親自操作AI智慧分文，直觀感受AI在公文處理上的自動化與準確性。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁親自操作AI智慧分文，直觀感受AI在公文處理上的自動化與準確性。記者李宗祐／攝影

嘉義縣財政稅務局首創將AI技術運用於分發公文，與傳統人工相較不但速度快且準確率高達 99.4%。縣長翁章梁表示，將持續訓練以提升準確性，未來是AI時代，也是大家必須要面臨的AI世界。

今天財稅局簡報說明 AI智慧分文創新內容，與傳統人工分文比較，AI處理過程迅速確實；縣長翁章梁並親自操作AI智慧分文，直觀感受AI在公文處理上的自動化與準確性。

翁章梁表示，公文往來包括分文、處理是件非常繁複的工作，財稅局全國首創用AI分文；AI要能夠做判讀，必須要訓練它，要把過去所有的公文給它讀、建立資料庫，訓練學習公文分發流程，然後可以自動把公文分發到相關的單位，很多分析性、繁複性工作可以由 AI來做。目前準確率高達99.4%，還有0.6%的部分要繼續訓練、判讀。AI讓這個世界進步非常快，另外一個問題也是會取代很多人的工作，是大家未來無可避免要面臨的AI世界。

翁章梁表示，若AI 智慧分文在財稅局試行成果良好，將推動至縣府其他機關，擴大應用範圍，提升嘉義縣整體公務行政效能，讓科技與智慧治理並行發展，為民眾帶來更優質的公共服務。

財稅局長蕭俊明表示，傳統公文分文作業需依賴人工判斷，當負責人員請假或離職時，代理人員可能因業務不熟悉導致分文錯誤或延誤。透過AI技術，可自動分析公文內容，精準判定應分發至哪個單位，大幅降低人為錯誤。此外，AI 可全天候運作，不受時間限制，確保案件能迅速進入辦理程序，提升行政效率。

靜宜大學財務工程學系助理教授于昌永表示，AI智慧分文是使用Google的開源 AI模型，並且落地在財稅局的內部網路，可確保資訊安全無虞。

嘉義縣長翁章梁（左三）聆聽財稅局說明AI如何運用於分發公文。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（左三）聆聽財稅局說明AI如何運用於分發公文。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，無可避免末來是AI時代。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，無可避免末來是AI時代。記者李宗祐／攝影
嘉義縣率全國首創運用AI技術公文分文。記者李宗祐／攝影
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嘉義 翁章梁

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