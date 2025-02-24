台灣燈會馬年移師嘉縣 縣長翁章梁：點亮嘉義光躍台灣
台灣燈會明年3月3日至15日在嘉義縣舉辦，縣長翁章梁今天宣布燈會主題為「點亮嘉義光躍台灣」，明年是馬年，所以是光「躍」台灣，要透過燈會展現嘉義縣的發展和蛻變。
翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義農工科技大縣，所有農產品，包括科技的發展都會呈現在燈會裡，有很多精彩節目已初步籌劃和設計，燈會場域範圍涵蓋縣府前廣場、台糖用地、太子大道並串聯至故宮南院。
此外，縣府團隊今年特地到桃園觀摩學習，嘉義縣曾於2007及2018年成功舉辦台灣燈會，明年將再次承辦，一定「天天都精彩」，希望大家明年到台灣燈會，看看嘉義縣的發展與蛻變。
縣府指出，今年台灣燈會於昨天圓滿落幕，副縣長劉培東率領縣府一級主管前往桃園市，參加接燈儀式，明年3月3日至15日嘉義縣將再次迎接來自全台與世界各地的遊客，呈現全新的賞燈體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言