里活動中心不只有還要好用 南市府這麼做…

台南市南區明德里活動中心位於巷內，且面積小，因人車出入動線不良，常造成地方辦理活動的不便，經爭取多時，選在附近的收費臨時停車場內興建多功能文教活動中心，樓地板面積大了1倍，今天動土，明年初完工。里民反映，完工後，原有活動中心應好好利用，不要成為蚊子館。

區長蕭琇華表示，活動中心附近近幾年蓋了許多房子，而里內老人也多，新的活動中心完工後，將往常照等方向考量，會做好好的規畫，讓此空間不閒置，並能好好發揮用處。

明德里活動中心位於大成路一段61巷，且屬40年老舊鋼筋混凝土建物，總樓地板面積也僅108餘坪，人車出入動線不良，常造成地方上辦理活動時的不便，為此，爭取在93巷收費臨時停車場內興建多功能文教活動中心，經市長大力支持而解決困難處。工程興建總經費3740萬，工期360日，預計於明年完工。

將興建的活動中心為地上二層樓建物，總樓地板面積694.03平方公尺(約210坪)，以多功能使用為設計目標，配合「台南市低碳城市自治條例」規定，採用綠建築銀級標章以上標準設計，以人文自然共存及永續經營理念為出發點，提倡環境保育之重要性、促進文化多元的發展性，為具有生態、節能、健康、減碳及傳承的在地指標建築物。

蕭琇華說，臨時停車場設有光電設施，剛設光電時，就考量到未來有部分空間要蓋活動中心，因此留住部分空間沒設光電，也因如此，讓後續的規畫能順利進行。

動土典禮有市長黃偉哲、立委陳亭妃、市議員蔡淑惠、周麗津、林美燕、李啟維、盧崑福、沈震東，及民政局長姜淋煌、區長蕭琇華、明德里長陳瑞華等人參加。