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台南8區農會理監事改選 當權派均險勝未翻盤

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
楠西區農會近期雖因0121地震成為重災區，農會建築也有受損，不過今早仍如期舉行會員代表大會及理監事選舉，由當權派以5席比4席險勝。記者萬于甄／攝影
楠西區農會近期雖因0121地震成為重災區，農會建築也有受損，不過今早仍如期舉行會員代表大會及理監事選舉，由當權派以5席比4席險勝。記者萬于甄／攝影

台南市各區農會代表15日完成選舉，本周起各農會陸續開會員代表大會改選農會理監事，其中，後壁、北門、楠西及台南地區農會等因戰況激烈備受關注，都選在今召開會員代表大會，然而選舉結果出爐，各農會當權派皆驚險獲勝。

後壁區農會因傳出理事長派及總幹事派在選前分裂，且選後隔天理事長蕭麗姿更一度遭檢調搜索，訊後依10萬元交保；今理監事改選時，警方也出動大陣仗蒐證戒備，所幸過程和平順利，9席理事，總幹事派獲得5席，理事長派則有4席，總幹事派以1席之差險勝，而因目前僅林怡歆1人登記候聘總幹事，可望在後續理監事會中獲得續聘。

楠西區為全台芒果最大產區之一，近期雖因0121地震成為重災區，農會建築也有受損，不過今早仍如期舉行會員代表大會及理監事選舉；挑戰派此次推出的林旭星，對決已蟬聯4屆的現任農會總幹事郭富文，最後仍由當權派以5席比4席驚險獲勝，可望在總幹事遴聘過關。

最後，北門區農會則在下午進行會員代表大會改選農會理監事，原本由前總幹事洪明農推出女婿陳柏凱登記候聘總幹事，但卻遭到挑戰，且雙方勢均力敵，今下午理監事投票時，一度出現3人同票，以抽籤方式決定2席理事席次，最後結果出爐，由當權派以5比4席次險勝。

台南市今天共有8個農會舉行理監事改選，包含台南地區農會、新化區、安定區、後壁區、楠西區、歸仁區、官田區、學甲區及北門區農會，其中，戰況激烈的農會皆由當權派獲得勝利，並未翻盤。

北門區農會今下午進行會員代表大會改選農會理監事，過程中一度出現3人同票，後以抽籤方式決定2席理事席次，最後結果出爐，由當權派以5比4席次險勝。記者萬于甄／攝影
北門區農會今下午進行會員代表大會改選農會理監事，過程中一度出現3人同票，後以抽籤方式決定2席理事席次，最後結果出爐，由當權派以5比4席次險勝。記者萬于甄／攝影
後壁區農會因傳出理事長派及總幹事派分裂，雖戰況激烈，所幸今改選理監事過程和平順利，最後總幹事派以1席之差險勝。記者萬于甄／攝影
後壁區農會因傳出理事長派及總幹事派分裂，雖戰況激烈，所幸今改選理監事過程和平順利，最後總幹事派以1席之差險勝。記者萬于甄／攝影

台南 農會

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