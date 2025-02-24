台南亞太球場迎韓職春訓賽 市長黃偉哲盼提供最好服務

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年1月完工，今天起迎接韓國職棒NC恐龍隊春訓8場次與中職球隊交流賽，並開放4000名球迷入場，台南市長黃偉哲盼球場提供最好服務。

韓國職棒NC恐龍隊首場春訓交流賽，今天下午與中職台鋼雄鷹交手，黃偉哲親自到場為賽事開球，並與台鋼雄鷹棒球隊董事長王炯棻互贈球衣。

黃偉哲致詞表示，總統賴清德在台南市長任內規劃興建亞太國際棒球訓練中心，2019年少棒主、副球場完工啟用，之後陸續完成內野練習場、成棒副球場及室內投打練習場，今年1月成棒主球場竣工，成為國內規模最大、最完整的棒球訓練基地。

他說，成棒主球場竣工後，首次迎接韓國職棒球隊辦理春訓，今天起由NC恐龍隊與國內6支球隊舉辦8場次交流賽，希望帶給所有參賽球隊以及球迷最好服務。

台南市政府體育局提供資料指出，亞太棒球訓練中心包含座位2萬5000席成棒主球場、3000席成棒副球場、8000席少棒主球場、1000席少棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場，少棒球場已承辦過2019年起連續3屆WBSC世界盃少棒賽，並將接續承辦2025年、2027年比賽。

體育局指出，成棒副球場自2023年啟用後，已承辦全運會資格賽、黑豹旗全國高中棒球大賽決賽等賽事，也是中華職棒統一獅隊春訓基地，今年韓國職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊也選擇亞太訓練中心為春訓基地。

體育局指出，NC恐龍隊除今日對戰台鋼雄鷹，接下來7場次分別為25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日對戰中信兄弟、3月1日對戰樂天桃猿、3月2日對戰富邦悍將、3月3日再戰中信兄弟、3月4日出戰味全龍。

體育局指出，成棒主球場雖已申報完工，但部分空間尚未對外開放或仍在整理中，呼籲進場民眾務必遵守進場規則與現場人員引導。