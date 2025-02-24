快訊

6縣市低溫特報「急凍跌破10度」 12地出現10級強陣風

韓國瑜赴靈堂拈香 籲法務部讓柯文哲見父「最後一面」

文湖線驚傳冒火花停駛 北捷揪原因：車底找出20公分鼠屍

台南亞太球場迎韓職春訓賽 市長黃偉哲盼提供最好服務

中央社／ 台南24日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年1月完工，今天起迎接韓國職棒NC恐龍隊春訓8場次與中職球隊交流賽，並開放4000名球迷入場，台南市長黃偉哲盼球場提供最好服務。

韓國職棒NC恐龍隊首場春訓交流賽，今天下午與中職台鋼雄鷹交手，黃偉哲親自到場為賽事開球，並與台鋼雄鷹棒球隊董事長王炯棻互贈球衣。

黃偉哲致詞表示，總統賴清德在台南市長任內規劃興建亞太國際棒球訓練中心，2019年少棒主、副球場完工啟用，之後陸續完成內野練習場、成棒副球場及室內投打練習場，今年1月成棒主球場竣工，成為國內規模最大、最完整的棒球訓練基地。

他說，成棒主球場竣工後，首次迎接韓國職棒球隊辦理春訓，今天起由NC恐龍隊與國內6支球隊舉辦8場次交流賽，希望帶給所有參賽球隊以及球迷最好服務。

台南市政府體育局提供資料指出，亞太棒球訓練中心包含座位2萬5000席成棒主球場、3000席成棒副球場、8000席少棒主球場、1000席少棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場，少棒球場已承辦過2019年起連續3屆WBSC世界盃少棒賽，並將接續承辦2025年、2027年比賽。

體育局指出，成棒副球場自2023年啟用後，已承辦全運會資格賽、黑豹旗全國高中棒球大賽決賽等賽事，也是中華職棒統一獅隊春訓基地，今年韓國職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊也選擇亞太訓練中心為春訓基地。

體育局指出，NC恐龍隊除今日對戰台鋼雄鷹，接下來7場次分別為25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日對戰中信兄弟、3月1日對戰樂天桃猿、3月2日對戰富邦悍將、3月3日再戰中信兄弟、3月4日出戰味全龍。

體育局指出，成棒主球場雖已申報完工，但部分空間尚未對外開放或仍在整理中，呼籲進場民眾務必遵守進場規則與現場人員引導。

恐龍 棒球場 黃偉哲

延伸閱讀

台南新營波光節點亮天鵝湖畔 市長黃偉哲發送造型雞蛋糕

日本山口縣知事愛跑步 用雙腳體驗台南風情

黃偉哲今啟用台南文化中心立體停車場 林俊憲、陳亭妃搶站兩側

安倍昭惠難忘台南芒果 黃偉哲：將邀今夏再來品嘗

相關新聞

年老重聽恐失智 雲林縣今獲贈百萬助聽器助弱勢聽損者

雲林縣聽障者約5千多人，因高齡者聽力退化可能造成失智問題，但許多弱勢者因經濟問題放棄配置助聽器，科林國際助聽器公司今捐贈...

里活動中心不只有還要好用 南市府這麼做…

台南市南區明德里活動中心位於巷內，且面積小，因人車出入動線不良，常造成地方辦理活動的不便，經爭取多時，選在附近的收費臨時...

台南8區農會理監事改選 當權派均險勝未翻盤

台南市各區農會代表15日完成選舉，本周起各農會陸續開會員代表大會改選農會理監事，其中，後壁、北門、楠西及台南地區農會等因...

嘉義縣接棒！ 2026台灣燈會「點亮嘉義光躍台灣」

台灣燈會於23日圓滿落幕，嘉義縣副縣長劉培東率領縣府一級主管前往桃園市，參加接燈儀式，正式接下2026承辦重任，明年3月...

黃偉哲今啟用台南文化中心立體停車場 林俊憲、陳亭妃搶站兩側

台南市區的停車位空間不足問題，長期以來被民眾及用路人詬病，台南市政府為此也積極向中央爭取經費建置立體停車場，其中，位於東...

林鐵復駛首個花季 阿里山賞櫻3月10日登場

林業及自然保育署宣布阿里山花季3月10日起為期1個月，也是阿里山森林鐵路中斷15年後全線復駛的首個花季，首航名額150名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。