年老重聽恐失智 雲林縣今獲贈百萬助聽器助弱勢聽損者

雲林縣聽障者約5千多人，因高齡者聽力退化可能造成失智問題，但許多弱勢者因經濟問題放棄配置助聽器，科林國際助聽器公司今捐贈雲林縣市值100萬元數位助聽器，凡雲林縣18歲以上弱勢聽損者，皆可提出申請，預估至少20人受惠。

雲林縣有近5萬名身障者，其中聽障者有5千多人，縣長張麗善表示，許多家庭經濟弱勢民眾雖有聽損問題，卻礙於助聽器價格昂貴，無法負荷配戴，影響溝通，特別是高齡者聽力退化，可能引發失智等問題，若能幫助他們配戴助聽器，應能減少溝通障礙問題發生。

科林國際助聽器公司經理蔡鋕鑫表示，助聽器的高單價常讓許多弱勢聽損家庭難以負荷，藉由公益捐贈活動，希望幫助到更多雲林縣弱勢聽損者，透過助聽器專業服務，讓他們重回聽得見的世界。

中華民國聲暉聯合會理事長莫素娟表示，期望藉由助聽器捐贈活動，發起拋磚引玉功效，有更多企業、產官學共同來關懷雲林聽障族群。

捐贈數位助聽器活動自3月1日起到明年2月28日止，只要是18歲以上雲林縣民，並領有低收或中低收入戶證明，且聽損程度為輕度聽損至重度聽損（40分貝~90分貝）含單側聽損，且不限領有身心障礙手冊民眾，都可與雲林縣輔具中心洽詢。

財團法人達成慈善基金會今也到雲林送愛心，捐贈雲林縣200萬元棺木代金，張麗善感謝基金會發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，嘉惠雲林。