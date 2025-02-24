快訊

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台股收23,565點、下跌164點 台積電收1,075元、下跌20元

蛀牙是「情侶病」！醫曝還可能得胃癌、B肝 提安全接吻5重點

嘉義縣接棒！ 2026台灣燈會「點亮嘉義光躍台灣」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣副縣長劉培東（前左）從桃園市長張善政（前右）手中接下象徵台灣燈會傳承的燈藝。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣副縣長劉培東（前左）從桃園市長張善政（前右）手中接下象徵台灣燈會傳承的燈藝。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會於23日圓滿落幕，嘉義縣副縣長劉培東率領縣府一級主管前往桃園市，參加接燈儀式，正式接下2026承辦重任，明年3月3日至15日，嘉義縣將帶給全台與世界各地的遊客全新的賞燈體驗。嘉義縣長翁章梁表示，燈會主題訂為「點亮嘉義，光『躍』台灣」，活動將持續13天，一定「天天都精彩」。

桃園市長張善政將象徵台灣燈會傳承的燈藝交接給劉培東，並與交通部觀光署長周永暉共同帶領現場民眾，欣賞主燈的最後展演，歷時12天的台灣燈會畫下句點。

劉培東表示，今年燈會亮點眾多，縣府團隊也特地前來觀摩學習，嘉義縣曾於2007及2018年成功舉辦台灣燈會，明年將再次承辦，希望能帶給大家耳目一新的嘉義印象。

周永暉表示，台灣燈會已發展36年，不僅獲Discovery頻道評選為「全球最佳節慶活動」，也四度獲得「十大夜景遺產」的殊榮，更被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，如今台灣燈會已成為全球夜間經濟發展的重要指標，透過舉辦台灣燈會的機會，得以展現城市的魅力與新風貌。邀請大家，共同期待2026年台灣燈會在嘉義縣的精彩盛況。

嘉義縣長翁章梁表示，縣府已積極籌辦燈會，初步規劃場域範圍涵蓋縣府前廣場、台糖用地、太子大道並串聯至故宮南院；燈會主題訂為「點亮嘉義，光『躍』台灣」，活動將持續13天，一定「天天都精彩」，希望透過台灣燈會，展現嘉義縣的發展與蛻變。

12天的桃園台灣燈會畫下句點，明年相約嘉義縣。圖／嘉義縣政府提供
12天的桃園台灣燈會畫下句點，明年相約嘉義縣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣副縣長劉培東（前左）從桃園市長張善政（前右）手中接下象徵台灣燈會傳承的燈藝。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣副縣長劉培東（前左）從桃園市長張善政（前右）手中接下象徵台灣燈會傳承的燈藝。圖／嘉義縣政府提供
12天的桃園台灣燈會畫下句點，明年相約嘉義縣。圖／嘉義縣政府提供
12天的桃園台灣燈會畫下句點，明年相約嘉義縣。圖／嘉義縣政府提供

台灣燈會 嘉義

延伸閱讀

桃園燈會落幕相約2026嘉義見 張善政：燈會創多項紀錄

翁章梁參訪德國科研機構 借鏡創新育成經驗助產業升級

嘉義縣長翁章梁率團赴荷「歐洲矽谷」拜會台商 交流智慧製造

影／天公生盛典！嘉義溪口天臺殿千人上香 行三跪九叩大禮

相關新聞

嘉義縣接棒！ 2026台灣燈會「點亮嘉義光躍台灣」

台灣燈會於23日圓滿落幕，嘉義縣副縣長劉培東率領縣府一級主管前往桃園市，參加接燈儀式，正式接下2026承辦重任，明年3月...

黃偉哲今啟用台南文化中心立體停車場 林俊憲、陳亭妃搶站兩側

台南市區的停車位空間不足問題，長期以來被民眾及用路人詬病，台南市政府為此也積極向中央爭取經費建置立體停車場，其中，位於東...

林鐵復駛首個花季 阿里山賞櫻3月10日登場

林業及自然保育署宣布阿里山花季3月10日起為期1個月，也是阿里山森林鐵路中斷15年後全線復駛的首個花季，首航名額150名...

雲林家扶寄養家庭無血緣愛更深 授證儀式滿場愛超感人

雲林家扶中心今天授證給雲林縣31戶寄養家庭並表揚愛心寄養父母，其中黃垂青、徐金英夫婦擔任寄養家庭達27年，不辭辛勞無私奉...

香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 市長帶頭歡迎

香港慈善團體-夢天使義工團為身心障礙兒童發起籌辦「夢之旅·2025 台灣慈善之旅」，50個身心障礙者及家屬由義工和醫療隊...

雲林四湖參天宮設有獨特招財神童爐 供奉iPhone手機被譽「手機神童」

雲林四湖鄉參考天宮恩主公殿設有一座獨一無二的「招財童子爐」，信徒從早期供奉糖餅玩具到後來的玩具手機再到目前供奉真版的「樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。