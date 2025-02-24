嘉義縣接棒！ 2026台灣燈會「點亮嘉義光躍台灣」
台灣燈會於23日圓滿落幕，嘉義縣副縣長劉培東率領縣府一級主管前往桃園市，參加接燈儀式，正式接下2026承辦重任，明年3月3日至15日，嘉義縣將帶給全台與世界各地的遊客全新的賞燈體驗。嘉義縣長翁章梁表示，燈會主題訂為「點亮嘉義，光『躍』台灣」，活動將持續13天，一定「天天都精彩」。
桃園市長張善政將象徵台灣燈會傳承的燈藝交接給劉培東，並與交通部觀光署長周永暉共同帶領現場民眾，欣賞主燈的最後展演，歷時12天的台灣燈會畫下句點。
劉培東表示，今年燈會亮點眾多，縣府團隊也特地前來觀摩學習，嘉義縣曾於2007及2018年成功舉辦台灣燈會，明年將再次承辦，希望能帶給大家耳目一新的嘉義印象。
周永暉表示，台灣燈會已發展36年，不僅獲Discovery頻道評選為「全球最佳節慶活動」，也四度獲得「十大夜景遺產」的殊榮，更被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，如今台灣燈會已成為全球夜間經濟發展的重要指標，透過舉辦台灣燈會的機會，得以展現城市的魅力與新風貌。邀請大家，共同期待2026年台灣燈會在嘉義縣的精彩盛況。
嘉義縣長翁章梁表示，縣府已積極籌辦燈會，初步規劃場域範圍涵蓋縣府前廣場、台糖用地、太子大道並串聯至故宮南院；燈會主題訂為「點亮嘉義，光『躍』台灣」，活動將持續13天，一定「天天都精彩」，希望透過台灣燈會，展現嘉義縣的發展與蛻變。
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