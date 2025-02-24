日本山口縣知事愛跑步 用雙腳體驗台南風情

台南市友誼城市日本山口縣知事村岡嗣政熱愛馬拉松運動，近日率團到台南推廣觀光物產，再次利用時間安排路跑，從下榻飯店出發，沿途造訪知事官邸等景點，感受台南人文風情。

台南市政府今天發布新聞稿指出，村岡嗣政在2023年首次造訪台南時，曾在2小時內跑步造訪許多中西區重要古蹟景點和廟宇，當時就對台南古都風光以及鮮美牛肉湯讚不絕口，這次再利用到台南機會，用雙腳展現對台南熱愛，還在個人Instagram上貼出跑步照。

市府指出，村岡嗣政這次安排昨天清晨從東區下榻飯店出發，沿途跑過知事官邸、湯德章紀念公園、消防史料館（舊台南合同廳舍）、台灣文學館、南美館一館、孔廟、愛國婦人館、南美館二館、司法博物館、全美戲院、祀典武廟、赤崁樓、鄭成功祖廟、林百貨等地，全長約8公里。

市府指出，有些景點是村岡嗣政舊地重遊，有些則是首次造訪，值得一提的是，村岡嗣政聽聞台南市長黃偉哲強力推薦，還曾在22日晚間造訪普濟殿燈會，並大讚壯觀。

村岡嗣政發文指出，台南是很美的城市，有很多歷史建築，食物很美味，水果很豐富，不管造訪幾次都覺得非常開心，市民也很熱情，期待台南與山口縣有更多交流。山口縣擁有豐富歷史，也是與台灣緣分很深的地方，有河豚等美食還有溫泉，適合跑步的地方也很多，歡迎大家安排遊程造訪。

黃偉哲透過新聞稿表示，在台南慢跑，不僅能享受悠閒步伐，還能體驗豐富歷史與自然景觀，欣賞古蹟與現代融合獨特風情，更有綠意盎然的公園美景，歡迎村岡嗣政常到台南跑步，探索更多台南的美好。