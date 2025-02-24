台南舊衣回收6854公噸 仍有可觀數量被當垃圾丟進焚化爐

台南市環保局統計2024年全市舊衣回收量6854公噸，部分透過舊衣回收箱、資源回收車回收，但也發現部分民眾沒有回收，直接當作垃圾丟掉。環保團體表示，許多已不堪用的舊衣已被當作燃料，比起塑膠，這是較清潔的燃料，政府正推SRF政策，還需再加強宣導。

環保局長許仁澤表示，不堪用的舊衣等紡織品相較下是較乾淨的燃料，除了加強宣導民眾善用舊衣回收箱，以及資源回收車外，也會要求設置回收箱的團體，機動性增加巡查密度與清運次數，讓舊衣回收箱發揮更大效果。

依環境部資料顯示，2023年6都得舊衣回收量以高雄 3萬3046公噸最多，其次是新北市的9132公噸、台南6775公噸，桃園4601、台中4127、台北1169公噸。今年台南市舊衣回收量略增到6854公噸。

讀者反映，台南市的舊衣回收箱不多，有些巷道之前有團體設舊衣回收箱，但後來沒設了，還要跑老遠，很不方便。有時候騎車到回收點，因為回收箱已經滿了，塞不進去，很困擾。

環保局表示，目前團體申請放置舊衣回收箱的點近290處 ，回收箱上都有聯絡窗口電話，可打電話聯絡。另，申請設置舊衣回收箱的團體也會不定時巡查，特別是回收箱易滿的路段，提供清運次數。

舊衣在台南是公告回收項目，民眾也可利用資源回收車，把裝袋好的舊衣交給回收車。為了方便民眾就近處理不要的舊衣，環保局設有舊衣回收點的地圖供查詢。

環保局表示，也有部分社區善用不要的舊衣褲，製作包包或改造成藝術品，賦予新生命，如南區國宅社區還特別整理仍可穿用的舊衣褲，送偏鄉部落，增添溫暖。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，政府正積極推動SRF政策，但最讓人擔心的是，來源不明可能燃燒過程產生汙染的廢塑料。相較下，紡織類作為燃料較讓人放心，為了不讓更多舊衣被當作垃圾進入焚化爐，應加強宣導，做好舊衣回收，讓資源循環再利用。

台南市環保局去年舉辦「舊鞋救命募集活動」獲得廣大迴響，募到52噸的包包、衣服與鞋子，遠超過預期的量，舊鞋救命國際基督關懷協會再增加貨櫃量分批送往肯亞，今年募集活動預計在3月28日至30日，環保局也呼籲可再使用的舊鞋、舊衣及舊包不要丟，一起響應這項活動。