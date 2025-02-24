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黃偉哲今啟用台南文化中心立體停車場 林俊憲、陳亭妃搶站兩側

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南文化中心立體停車場，歷時3年多，工期間更經歷疫情嚴峻時刻，總算在去年11月順利竣工，今在市長黃偉哲（中）見證下啟用。記者萬于甄／攝影
台南文化中心立體停車場，歷時3年多，工期間更經歷疫情嚴峻時刻，總算在去年11月順利竣工，今在市長黃偉哲（中）見證下啟用。記者萬于甄／攝影

台南市區的停車位空間不足問題，長期以來被民眾及用路人詬病，台南市政府為此也積極向中央爭取經費建置立體停車場，其中，位於東區的台南文化中心立體停車場，工期經歷疫情嚴峻時刻，總算在去年11月順利竣工，今在市長黃偉哲見證下啟用，有意角逐下屆市長的立委林俊憲、陳亭妃搶站黃的兩側。

黃偉哲表示，「千呼萬喚始出來」，台南文化中心即將展開新增1、2樓演藝廳的工程，為滿足活動期間大量的停車需求，在文化中心旁斥資4.2億，花了3年多時間打造立體停車場，在寸土寸金的東區，提供211席汽車格、172席機車格，可解決民眾停車空間不足的問題，感謝林俊憲與陳亭妃兩位委員向中央爭取經費促成。

黃偉哲也說，後續還有許多立體停車場即將興建完工，包含監理站、圖書館、北區成德里、永康成功里及善化LM區等，屆時台南將有13座立體停車場，未來相信可大幅度紓解民眾停車需求。

交通局說明，台南目前已啟用4座立體停車場，提供1241席汽車格及198席機車格，文化中心立體停車場是第5座開放使用的前瞻立體停車場，設置地上8層、地下1層，同時1、2樓將結合文化中心的展演中心，滿足在地居住及休憩看展的停車需求。

此外，文化中心立體停車場今下午1點起正式營運收費，汽車位每小時30元、平日最高收費360元、假日最高480元，機車位每次20元，目前已由委外經營廠商導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，透過智慧化服務，可有效減少民眾等候、尋找停車位時間。

議員沈震東則指出，停車問題一直是市民來文化中心的困擾，立體停車場雖納入機車停車位，汽車停車位也相較以往增加到211格，但後續文化中心展演擴充空間，還有鄰近德安百貨將重新開幕，都會增加停車需求，呼籲市府停車需求依然要持續規畫，才能解地方燃眉之急。

台南文化中心立體停車場可提供211席汽車格、172席機車格，解決民眾停車空間不足的問題。記者萬于甄／攝影
台南文化中心立體停車場可提供211席汽車格、172席機車格，解決民眾停車空間不足的問題。記者萬于甄／攝影

停車場 台南 車位

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