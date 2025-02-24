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林鐵復駛首個花季 阿里山賞櫻3月10日登場
林業及自然保育署宣布阿里山花季3月10日起為期1個月，也是阿里山森林鐵路中斷15年後全線復駛的首個花季，首航名額150名，明上午10點開放報名；不過今年冬天連續低溫，據觀察，森林遊樂區內目前櫻花僅綻放約一半，花期預料將延後。
林保署嘉義分署資深解說員蕭明學說，目前遊樂區內緋寒櫻開約3成、阿龜櫻7成，主要賞櫻地點在工作站前、沼平公園、香林服務區。
嘉義分署表示，冬季迎來多波寒流，花期雖會延後，持續低溫也讓阿里山的櫻花蓄存更充足的開花養分，預期花況會更加燦爛；遊樂區內有山櫻花、霧社山櫻花、唐實櫻、琉球山櫻花、阿龜櫻、吉野櫻等多達31種櫻花品種，不同品種的櫻花將在為期1個月的花季期間陸續開放，預計在3月中、下旬達到最盛期，籲提早規畫花季遊程，欣賞櫻花美景。
嘉義分署昨於阿里山林業鐵路嘉義車庫園區發布「春，櫻與音的對話」，主視覺以林保署的阿里山文創品牌「森2488」植物系列為設計元素，將森2488限量公仔帶至現場展示，屆時3月10日帶領遊客從阿里山車站出發，到沼平車站辦盛大花季開幕儀式。可洽「森遊阿里山APP」隨時查詢最新花況。
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