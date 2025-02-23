雲林家扶寄養家庭無血緣愛更深 授證儀式滿場愛超感人

雲林家扶中心今天授證給雲林縣31戶寄養家庭並表揚愛心寄養父母，其中黃垂青、徐金英夫婦擔任寄養家庭達27年，不辭辛勞無私奉獻照顧逾20位無血緣寄養童，從剛出生到12歲的青少年都有，現在仍像一家人互愛相持；單親媽媽李敏真也引用聖經「讓小孩到我這裡來」7年來無私獻愛。

雲林家扶中心推動寄養家庭40年，今天為31戶寄養家庭舉辦授證典禮。53歲李敏真7年來照顧7位寄養童，單親媽媽的她，盡心為寄養童付出，她引述聖經一段話「讓小孩子到我這裡來」，說再苦也不覺得累。

李敏真與前夫離異4年多，靠自己在速食店、學校廚房工作，把2個女兒拉拔長大，回顧過往，她說，一路幸運遇上許多貴人，除了娘家的支持，更有教會夥伴相助，7年前得知雲林家扶有寄養家庭，感念社會仍有許多充滿愛心的人，因此決定加入行列，先後已照顧過7位寄養童，目前3歲「小霖」、10歲「小文」仍和她住一起。

她表示，7年來發現孩子剛開始安置不習慣，都有負面想法，做為寄養媽媽必須以更多的愛與耐心來對待，才可走進寄養童的心。如今她的2名女兒有空也會來幫忙照顧「弟妹」，這些年來感觸最深的仍是和孩子分離的不捨，她總引用聖經的「讓小孩子到我這裡來」一段話自勉，獻出更多愛給孩子。

雲林縣副縣長謝淑亞、家扶中心主委陳燦勳、社會處長林文志等人今天頒發證書給31戶寄養家庭並表揚資深寄養父母。

77歲黃垂青、71歲徐金英夫婦，27年來照顧超過20位寄養童，至今仍未退出。他們表示，一路看見孩子成長，甚至成家立業，心中有無限欣悅，逢年過節都會回來團聚，也常來電平噓寒問暖，前陣子地震還不斷打電話回來問安，大家已像一家人，所以只要有體力一定會繼續做下去。

陳燦勳表示，40年來有214戶家庭加入行列，服務逾700名兒少，近年受疫情及物價通膨造成家庭負擔增加，有人無奈退出，原本40戶目前只剩31戶扶養37名孩童，目前仍有不少孩童有寄養需求，盼各界也能加入行列。