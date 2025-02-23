快訊

今愈晚愈冷探10度 氣象署：大陸冷氣團影響至周二清晨、明後水氣減

高雄毛孩「安順」連2年中毒險死 飼主罵：寵物友善城市咧？

經典賽／西班牙第2勝到手將中華隊送進驟死賽 對手是誰看今晚火力

香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 市長帶頭歡迎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 ，市長黃偉哲帶頭歡迎。圖／市政府提供
香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 ，市長黃偉哲帶頭歡迎。圖／市政府提供

香港慈善團體-夢天使義工團為身心障礙兒童發起籌辦「夢之旅·2025 台灣慈善之旅」，50個身心障礙者及家屬由義工和醫療隊陪、近200人來台南體驗「夢之旅」。今天眾人在台南仁德十鼓文創園區辦成果發表會，向協助完成此行的台港各界單位表達感謝。

市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華、頑皮世界基金會、走馬瀨農場、富信飯店等單位代表為來訪身心障礙孩童及家屬、義工加油打氣。黃偉哲送上伴手禮，歡迎義工團再度選擇台南舉辦這麼有意義的無障礙旅遊活動，並期待參與孩童及義工透過此次旅行體驗，感受愛與付出及關懷，展翅高飛、蛻變成長，收穫滿滿。

參加活動的家屬表示，孩子從來沒有想過有一天也可以坐飛機，完成夢想實在非常高興。在三天兩夜的旅程走訪了走馬瀨農場、頑皮世界、十鼓文創園區，各項互動遊戲和體驗與家人一起暢遊美麗的台南，感受到了台南悠閒放鬆的氛圍、台南人的熱情接待，留下美好的回憶。

黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，有許多歷史、文化、自然的美景，天氣和我們台南的人情也都非常溫暖，相當適合舉辦如此有愛的活動，希望團員們可以放鬆心情體驗，也歡迎更多香港朋友來到台南，感受台南悠閒、好客的城市氛圍。

林國華表示，台南觀光資源豐富，觀旅局也持續針對不同旅遊形態、族群開發各式旅遊產品及配套措施，感謝香港慈善團體-夢天使義工團肯定，自2016年多次選擇台南辦理慈善圓夢之旅，市府團隊也會更加努力輔導觀光業者優化無障礙旅遊服務，讓更多身心障礙人士能暢遊台南，獲得美好旅行回憶。

主辦單位夢天使義工團主席霍偉堯表示，台南天氣相當好、觀光環境也相當適合無障礙家庭旅行活動，尤其帶著接近50個身障兒童家庭旅行確實不容易，當中細節繁雜，非常感謝各單位協助支持，讓圓夢之旅圓滿成功，感謝義工付出，向每位天使家長致敬，期盼未來能協助更多家庭來台南，在這麼溫暖的環境放鬆體驗，增強學員自信、確認自我能力，啟發他們對人生的夢想和願景，與家人建立更深厚的關係，身心獲得正能量。

香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 ，市長黃偉哲帶頭歡迎。圖／市政府提供
香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 ，市長黃偉哲帶頭歡迎。圖／市政府提供
香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 ，市長黃偉哲帶頭歡迎。圖／市政府提供
香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 ，市長黃偉哲帶頭歡迎。圖／市政府提供

台南 義工 黃偉哲

延伸閱讀

安倍昭惠難忘台南芒果 黃偉哲：將邀今夏再來品嘗

南市府祭拜祈福 災民安置所南水署宿舍

影／日本山口縣台南推廣觀光物產 黃偉哲盼交流深化情誼

台南地震4300多戶受損 黃偉哲花蓮取經「慈濟中繼屋」安置

相關新聞

雲林四湖參天宮設有獨特招財神童爐 供奉iPhone手機被譽「手機神童」

雲林四湖鄉參考天宮恩主公殿設有一座獨一無二的「招財童子爐」，信徒從早期供奉糖餅玩具到後來的玩具手機再到目前供奉真版的「樣...

雲林家扶寄養家庭無血緣愛更深 授證儀式滿場愛超感人

雲林家扶中心今天授證給雲林縣31戶寄養家庭並表揚愛心寄養父母，其中黃垂青、徐金英夫婦擔任寄養家庭達27年，不辭辛勞無私奉...

香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 市長帶頭歡迎

香港慈善團體-夢天使義工團為身心障礙兒童發起籌辦「夢之旅·2025 台灣慈善之旅」，50個身心障礙者及家屬由義工和醫療隊...

林鐵復駛花季首發 阿里山花季3月10日登場

林業署嘉義分署與阿里山林鐵及文資處宣布今年阿里山花季將於於3月10日正式揭開序幕，也是林鐵在中斷15年後全線復駛後的首個...

改裝管認證新制上路 南警山道聯合稽查2天查獲38件

近期南部白天天氣逐漸回暖，不少民眾也結伴出遊，其中，台南東山咖啡公路、關子嶺沿線景觀餐廳及寺廟名勝更是機車族的旅遊熱點，...

嘉市大雅路行道樹改善 營造東區迎賓大道

嘉義市大雅路一段逾120棵黑板樹因竄根造成人行道及水溝損壞甚至影響通行安全問題，嘉義市政府獲5千萬元經費補助改善，將於今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。