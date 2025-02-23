香港身心障礙兒童家庭「夢之旅」遊台南 市長帶頭歡迎
香港慈善團體-夢天使義工團為身心障礙兒童發起籌辦「夢之旅·2025 台灣慈善之旅」，50個身心障礙者及家屬由義工和醫療隊陪、近200人來台南體驗「夢之旅」。今天眾人在台南仁德十鼓文創園區辦成果發表會，向協助完成此行的台港各界單位表達感謝。
市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華、頑皮世界基金會、走馬瀨農場、富信飯店等單位代表為來訪身心障礙孩童及家屬、義工加油打氣。黃偉哲送上伴手禮，歡迎義工團再度選擇台南舉辦這麼有意義的無障礙旅遊活動，並期待參與孩童及義工透過此次旅行體驗，感受愛與付出及關懷，展翅高飛、蛻變成長，收穫滿滿。
參加活動的家屬表示，孩子從來沒有想過有一天也可以坐飛機，完成夢想實在非常高興。在三天兩夜的旅程走訪了走馬瀨農場、頑皮世界、十鼓文創園區，各項互動遊戲和體驗與家人一起暢遊美麗的台南，感受到了台南悠閒放鬆的氛圍、台南人的熱情接待，留下美好的回憶。
黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，有許多歷史、文化、自然的美景，天氣和我們台南的人情也都非常溫暖，相當適合舉辦如此有愛的活動，希望團員們可以放鬆心情體驗，也歡迎更多香港朋友來到台南，感受台南悠閒、好客的城市氛圍。
林國華表示，台南觀光資源豐富，觀旅局也持續針對不同旅遊形態、族群開發各式旅遊產品及配套措施，感謝香港慈善團體-夢天使義工團肯定，自2016年多次選擇台南辦理慈善圓夢之旅，市府團隊也會更加努力輔導觀光業者優化無障礙旅遊服務，讓更多身心障礙人士能暢遊台南，獲得美好旅行回憶。
主辦單位夢天使義工團主席霍偉堯表示，台南天氣相當好、觀光環境也相當適合無障礙家庭旅行活動，尤其帶著接近50個身障兒童家庭旅行確實不容易，當中細節繁雜，非常感謝各單位協助支持，讓圓夢之旅圓滿成功，感謝義工付出，向每位天使家長致敬，期盼未來能協助更多家庭來台南，在這麼溫暖的環境放鬆體驗，增強學員自信、確認自我能力，啟發他們對人生的夢想和願景，與家人建立更深厚的關係，身心獲得正能量。
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