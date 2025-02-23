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雲林四湖參天宮設有獨特招財神童爐 供奉iPhone手機被譽「手機神童」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，「招財」「進寶」兩尊神童各背有一支iPhnoe手機，被譽為「手機神童」，廟方說明緣由。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，「招財」「進寶」兩尊神童各背有一支iPhnoe手機，被譽為「手機神童」，廟方說明緣由。記者蔡維斌／攝影

雲林四湖鄉參考天宮恩主公殿設有一座獨一無二的「招財童子爐」，信徒從早期供奉糖餅玩具到後來的玩具手機再到目前供奉真版的「樣品iPhone」，日前供奉手機的女信徒被托夢指手機遺失，她應招財童子指示再送一支並縫製手機袋背在神童身上，神童也隨時代「進化」神奇又有趣。

一般神殿的天公爐都是「雙龍抱爐」，香爐兩側爐耳通常都是龍造型，但國內別具規模的四湖參天宮關聖帝君廟，後側凌宵寶殿供奉恩主公，殿前卻設有一座造型獨特的「招財進寶爐」，兩側各有一尊神童，一邊為「招財神童」，一邊為「進寶神童」。

參天宮副主委吳俊儀表示，凌宵寶殿於約50年前蓋好，當年奉恩主公示意殿前大爐要使用「招財進寶爐」庇佑財運，因此特打造這座獨特的神童招財爐，爐側各有一尊神童賜福，約從30年開始有信徒敬獻糖果、餅乾、玩具敬拜神童，拜完也都會摸一摸神童象徵祈賜財運。

因此，爐緣和底座到處放有敬神小物，吳俊儀說，後來也有人置換桐板作為錢母，餅糖則吃平安，還有玩具手表，沿傳成俗，爐邊放供物的人愈來愈多，直到有手機興起也有人供奉會發出「逼！逼！」聲響的玩則具手機，在供拜後向神明請示後撥打自己手機號碼，隨著再連撥8，象徵向神請求得財運「發發發」。

最近更有一名女信徒還願，獻上一支1:1比例仿真的iPhone DEMO展示機。吳俊儀說，因為這支展示機太真，且放在爐緣，過年期間遺失，日前這名女信徒再帶著一支新機供奉，女信徒向廟方說，神童托夢指她供奉的手機丟了，要她準備一支，同時要附贈手機背袋，好讓神童背在身上，免得再遺失。

這位女信徒把神童手機遺失之事，貼網敬告並呼籲「別再拿錯手機」，引起網友熱議，也讓兩尊神童成為全台唯一的「手機神童」，網友對神明也與時俱進，配帶手機作為人神「溝通」裝備，感到神奇又有趣。

雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，供奉iPhnoe手機，原放在爐緣因遺失，信徒增製手機袋改讓神童隨身背著。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，供奉iPhnoe手機，原放在爐緣因遺失，信徒增製手機袋改讓神童隨身背著。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，「招財」「進寶」兩尊神童各背有一支iPhnoe手機，被譽為「手機神童」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，「招財」「進寶」兩尊神童各背有一支iPhnoe手機，被譽為「手機神童」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，「招財」「進寶」兩尊神童各背有一支iPhnoe手機，被譽為「手機神童」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，「招財」「進寶」兩尊神童各背有一支iPhnoe手機，被譽為「手機神童」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，供奉iPhnoe手機，原放在爐緣因遺失，信徒增製手機袋改讓神童隨身背著。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，供奉iPhnoe手機，原放在爐緣因遺失，信徒增製手機袋改讓神童隨身背著。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，「招財」「進寶」兩尊神童各背有一支iPhnoe手機，被譽為「手機神童」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣四湖參天宮神殿前設有一座獨特的神童招財香爐，「招財」「進寶」兩尊神童各背有一支iPhnoe手機，被譽為「手機神童」。記者蔡維斌／攝影

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