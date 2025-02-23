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安倍昭惠難忘台南芒果 黃偉哲：將邀今夏再來品嘗

中央社／ 台南23日電

已故前日相安倍晉三妻子安倍昭惠21日在台北出席哈利法克斯國際安全論壇，會後受訪指稱盼有時間到台南吃芒果；台南市長黃偉哲對此表示，將邀請安倍昭惠今年夏天再訪台南。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，對於安倍昭惠盛讚並懷念台南芒果，除了相當感動，也感到受寵若驚，台南人熱情好客，總想著端出家中最好東西來款待貴客，當時正是抱持這樣心情，因此才一口氣準備了很多種台南當季盛產芒果，招待來訪的安倍昭惠。

黃偉哲指出，安倍昭惠總是溫柔堅毅與安倍晉三一起支持台灣，而台日情誼就好就像台南芒果一樣，不只香甜，風味更是歷久彌新。

他說，目前台南僅有愛文芒果可銷往日本，將邀請安倍昭惠在今年夏天再度抽空造訪台南，品嘗口感、風味大異其趣的多種類芒果，同樣歡迎日本民眾親自到台南大啖香甜芒果，盼以芒果會友，讓台日友誼更深厚。

台南市政府提供資料指出，安倍昭惠於2023年7月首度造訪台南，在黃偉哲陪同下參觀安倍晉三紀念影像展，黃偉哲當時特別在歡迎晚宴上準備了愛文、金煌、西施、海頓、黑香芒及桃子等6種芒果，一上桌就吸引安倍昭惠驚嘆，逐一品嘗並分享每種芒果特色，對芒果喜愛之情溢於言表。

台南市政府指出，哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」20、21日在台灣舉行，安倍昭惠21日上午應邀發表演說，會後受訪時向媒體表示，盼有時間能再到台南吃芒果，並盛讚「在台南吃到日本吃不到的芒果，有很多種類，真的非常好吃」。

芒果 黃偉哲

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