林鐵復駛花季首發 阿里山花季3月10日登場

林業署嘉義分署與阿里山林鐵及文資處宣布今年阿里山花季將於於3月10日正式揭開序幕，也是林鐵在中斷15年後全線復駛後的首個花季；首航名額150名，將於2月25日上午10點開放報名。

嘉義分署表示，為迎接阿里山花季的多元風貌，今年「春，櫻與音的對話」將攜手林鐵文資處以阿里山林業鐵路為載體，帶領遊客從阿里山車站出發，穿梭於春日美景之中，沿途行經祝山、對高岳等車站，途中將安排馬戲團快閃藝術演出，最後在沼平車站舉行盛大花季開幕儀式。2025阿里山花季將自3月10日起至4月10日止，為期1個月。

今天在阿里山林業鐵路嘉義車庫園區公布主視覺以阿里山森2488品牌植物系列為設計元素，同時將森2488限量公仔帶至現場展示，讓遊客也能欣賞到來自海拔2488公尺的藝術創作，感受藝術家以自然紋理刻削出溫潤質樸的痕跡，體驗阿里山森林的故事和回憶。現場邀請知名表演團體「众擊坊」及「沃佛朗明哥」帶來精彩的鼓樂與舞蹈演出，以獅鼓、陶樂器和自然樂器的和諧奏響，宛如春風拂面，預告花季即將到來，不僅展現藝術能量，更象徵阿里山花季結合自然與藝術的豐富內涵。

嘉義分署表示，今年冬季迎來多波寒流，花期雖然會延後，但持續低溫也讓阿里山的櫻花蓄存更充足的開花養分，預期花況會更加燦爛。阿里山國家森林遊樂區內擁有山櫻花、霧社山櫻花、唐實櫻、琉球山櫻花、阿龜櫻、吉野櫻等多達31種櫻花品種，目前山櫻花、阿龜櫻開花約5成，不同品種的櫻花將在為期1個月的花季期間陸續開放，預計在3月中、下旬達到最盛期，呼籲民眾提早規畫阿里山花季遊程欣賞如夢似幻的櫻花美景。