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林鐵復駛花季首發 阿里山花季3月10日登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
今天現場展出阿里山森2488品牌國產材系列公仔，帶領認識阿里山動植物、風景。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
今天現場展出阿里山森2488品牌國產材系列公仔，帶領認識阿里山動植物、風景。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

林業署嘉義分署與阿里山林鐵及文資處宣布今年阿里山花季將於於3月10日正式揭開序幕，也是林鐵在中斷15年後全線復駛後的首個花季；首航名額150名，將於2月25日上午10點開放報名。

嘉義分署表示，為迎接阿里山花季的多元風貌，今年「春，櫻與音的對話」將攜手林鐵文資處以阿里山林業鐵路為載體，帶領遊客從阿里山車站出發，穿梭於春日美景之中，沿途行經祝山、對高岳等車站，途中將安排馬戲團快閃藝術演出，最後在沼平車站舉行盛大花季開幕儀式。2025阿里山花季將自3月10日起至4月10日止，為期1個月。

今天在阿里山林業鐵路嘉義車庫園區公布主視覺以阿里山森2488品牌植物系列為設計元素，同時將森2488限量公仔帶至現場展示，讓遊客也能欣賞到來自海拔2488公尺的藝術創作，感受藝術家以自然紋理刻削出溫潤質樸的痕跡，體驗阿里山森林的故事和回憶。現場邀請知名表演團體「众擊坊」及「沃佛朗明哥」帶來精彩的鼓樂與舞蹈演出，以獅鼓、陶樂器和自然樂器的和諧奏響，宛如春風拂面，預告花季即將到來，不僅展現藝術能量，更象徵阿里山花季結合自然與藝術的豐富內涵。

嘉義分署表示，今年冬季迎來多波寒流，花期雖然會延後，但持續低溫也讓阿里山的櫻花蓄存更充足的開花養分，預期花況會更加燦爛。阿里山國家森林遊樂區內擁有山櫻花、霧社山櫻花、唐實櫻、琉球山櫻花、阿龜櫻、吉野櫻等多達31種櫻花品種，目前山櫻花、阿龜櫻開花約5成，不同品種的櫻花將在為期1個月的花季期間陸續開放，預計在3月中、下旬達到最盛期，呼籲民眾提早規畫阿里山花季遊程欣賞如夢似幻的櫻花美景。

民眾可關注「阿里山森林遊樂區」、「林業及自然保育署嘉義分署」Facebook粉絲專頁，下載「森遊阿里山APP」可隨時查詢最新花況。

阿里山國家森林遊樂區櫻花正陸續綻放。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區櫻花正陸續綻放。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署及林鐵文資處今天於嘉義車庫園區共同宣布花季於3月10日登場。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署及林鐵文資處今天於嘉義車庫園區共同宣布花季於3月10日登場。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
今年阿里山花季開幕活動將結合森林小火車，帶來「森林流動藝旅」。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
今年阿里山花季開幕活動將結合森林小火車，帶來「森林流動藝旅」。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
往年阿里山火車站山櫻花盛開景象。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
往年阿里山火車站山櫻花盛開景象。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
2025阿里山花季將於3月10日展開，邀請民眾到阿里山享受春天的浪漫與活動。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
2025阿里山花季將於3月10日展開，邀請民眾到阿里山享受春天的浪漫與活動。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

嘉義 櫻花 阿里山

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