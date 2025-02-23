林鐵復駛花季首發 阿里山花季3月10日登場
林業署嘉義分署與阿里山林鐵及文資處宣布今年阿里山花季將於於3月10日正式揭開序幕，也是林鐵在中斷15年後全線復駛後的首個花季；首航名額150名，將於2月25日上午10點開放報名。
嘉義分署表示，為迎接阿里山花季的多元風貌，今年「春，櫻與音的對話」將攜手林鐵文資處以阿里山林業鐵路為載體，帶領遊客從阿里山車站出發，穿梭於春日美景之中，沿途行經祝山、對高岳等車站，途中將安排馬戲團快閃藝術演出，最後在沼平車站舉行盛大花季開幕儀式。2025阿里山花季將自3月10日起至4月10日止，為期1個月。
今天在阿里山林業鐵路嘉義車庫園區公布主視覺以阿里山森2488品牌植物系列為設計元素，同時將森2488限量公仔帶至現場展示，讓遊客也能欣賞到來自海拔2488公尺的藝術創作，感受藝術家以自然紋理刻削出溫潤質樸的痕跡，體驗阿里山森林的故事和回憶。現場邀請知名表演團體「众擊坊」及「沃佛朗明哥」帶來精彩的鼓樂與舞蹈演出，以獅鼓、陶樂器和自然樂器的和諧奏響，宛如春風拂面，預告花季即將到來，不僅展現藝術能量，更象徵阿里山花季結合自然與藝術的豐富內涵。
嘉義分署表示，今年冬季迎來多波寒流，花期雖然會延後，但持續低溫也讓阿里山的櫻花蓄存更充足的開花養分，預期花況會更加燦爛。阿里山國家森林遊樂區內擁有山櫻花、霧社山櫻花、唐實櫻、琉球山櫻花、阿龜櫻、吉野櫻等多達31種櫻花品種，目前山櫻花、阿龜櫻開花約5成，不同品種的櫻花將在為期1個月的花季期間陸續開放，預計在3月中、下旬達到最盛期，呼籲民眾提早規畫阿里山花季遊程欣賞如夢似幻的櫻花美景。
民眾可關注「阿里山森林遊樂區」、「林業及自然保育署嘉義分署」Facebook粉絲專頁，下載「森遊阿里山APP」可隨時查詢最新花況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言