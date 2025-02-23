改裝管認證新制上路 南警山道聯合稽查2天查獲38件

近期南部白天天氣逐漸回暖，不少民眾也結伴出遊，其中，台南東山咖啡公路、關子嶺沿線景觀餐廳及寺廟名勝更是機車族的旅遊熱點，因應今年度改裝排氣管認證新制上路，南警近期一連2天在山區聯合稽查，共查獲違規不法38件。

白河警方指出，21日晚間及22日白天一連2天與交通大隊、環保局、新營監理站等單位，針對東山區市道165線、市道175線、市道174線執行聯合稽查及路檢勤務，共查獲38件不法違規，包含電動輔助自行車酒駕拒測、改裝違規、車輛燈光設備規格不符、改裝管無認證、排氣管噪音不合格及排氣數值超標等。

環保局也提醒，今年起改裝族的車主需改回原廠管，或使用環境部核准的排氣管，否則需自費前往環境部核可認證的實驗室完成檢測及變更登記；未依規定變更登記經查獲者，將依道路交通管理處罰條例第16條舉發。

另外，針對噪音擾寧部分，依噪音管制法第26條規定，車輛噪音若超過標準，將處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上至3600元以下罰鍰，且車輛必須改善至複驗合格。