快訊

夫妻搭星宇將毛毯「藏袋中拿走」 她目睹全程怒罵：超丟臉

「薄塑膠盒」該如何丟棄？ 若選錯方法恐遭罰6000元

從無趣蔬菜變成美味食材 青花菜「西班牙風味食譜」比肉還香

嘉市大雅路行道樹改善 營造東區迎賓大道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠視察大雅路一段人行道改善工程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠視察大雅路一段人行道改善工程。圖／嘉義市政府提供

嘉義市大雅路一段逾120棵黑板樹因竄根造成人行道及水溝損壞甚至影響通行安全問題，嘉義市政府獲5千萬元經費補助改善，將於今年3月中旬完工；市長黃敏惠表示，不但解決地方困擾，更營造成嘉義市東區門戶迎賓大道。

黃敏惠表示，大雅路一段過去種植逾120棵黑板樹，樹齡達30年，近年因樹木嚴重竄根造成人行道及水溝損壞，腐朽黑板樹亦曾發生倒塌意外，所幸沒有傷及民眾。為解決民眾長期安全危害問題，於2021年向國土管理署提案獲核定總經費5000萬元，與民眾溝通後，移除黑板樹改植烏心石及魚木等可淨化空氣兼具景觀優良樹種，改善人行道鋪面、建置無障礙人本空間。此外，畫設路外停車格，沿路段增設可與環市自行車道串連的1.5米自行車道，並建置便利的公共運輸路線，跨局處合作提升軟硬體建設，營造嘉義市東區門戶迎賓大道。

工務處表示，大雅路一段雙側改善總長度為2380公尺，工程改善既有人行道鋪面及無障礙設施改善，增設1.5公尺自行車道，並於民權東路及文雅街口增設左轉專用車道，全段二側新增停車帶。2處人行道皆兼具永續理念，大雅路一段工程與林業試驗所嘉義研究中心及嘉義大學植物醫學系團隊合作，連續3年進行樹木健檢後，逐步移除有安全隱患的黑板樹。大雅路一段人行道改善工程將於3月中旬前完工。

黃敏惠日前率市府團隊視察「大雅路一段人行道改善」、「北園國小及北園國中通學步道」2項工程，聽取施工團隊工程進度說明及簡報，並邀集里長與會，聆聽居民反饋。

北園國小及北園國中通學步道工程總經費3600萬元，工程範圍含括北園街、北社尾路、北社尾166巷及雙園街，全長約550公尺，新設步道寬度為1.5公尺～3公尺，目前整體工程進度已達83%以上，預計於今年4月完工。

嘉義市長黃敏惠視察北園國中小通學步道。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠視察北園國中小通學步道。圖／嘉義市政府提供

人行道 嘉義 黑板樹

延伸閱讀

高雄停水搶修提前完工 水公司：有望提早恢復供水

士官長經辦小額工程收一成回扣 連千元工程也拿135元

竹市三民國中臨時人行道停滿汽機車 市府通知移車

竹市三民國中施工…臨時人行便道停滿機車 挨轟行人地獄

相關新聞

日夜溫差濕度高 蔥蒜產區提防紫斑病、黑腐病及炭疽病

台灣蔥蒜病害研究人員發現因近來日夜溫差大，常有露水、濃霧又有陣雨，高濕度環境易致蔥蒜類作物出現紫斑病、黑腐病及炭疽病等真...

機車行駛2車道 台南下半年全開放

台南市機車持有率全台第2，去年率先取消10個行政區的禁行機車道及兩段式左轉規定，加上推動人本交通改善計畫，去年交通事故死...

韓國NC恐龍隊掀台南棒球熱潮 安南區推觀光美食券迎球迷

韓國職棒勁旅NC恐龍隊即將於2月24日至3月4日，在台南亞太國際棒球訓練中心與台灣6支職棒球隊進行交流賽，門票不到半天就...

高齡者更需要心理健康 南市「靈性照顧訓練課程」搶破頭

為強化高齡者心理健康，並配合高齡社會白皮書，社團法人台灣青年社會服務推展協會、台南市志願服務推廣中心今天在南區大恩里活動...

影／日本山口縣台南推廣觀光物產 黃偉哲盼交流深化情誼

「台南的友誼市」日本山口縣今天在台南仁德家樂福舉辦山口縣觀光物產推廣會，市長黃偉哲帥琳國際關係處長蘇恩恩捧場，參與活動揭...

影／台南地震重創楠西國中 2.3億重建經費中央承諾協助

0121大埔地震造成楠西國中多棟校舍嚴重受損，除了活動中心等部分建築，較老舊的校舍都要拆除重建，學生已移到楠西國小上課。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。