嘉市大雅路行道樹改善 營造東區迎賓大道

嘉義市大雅路一段逾120棵黑板樹因竄根造成人行道及水溝損壞甚至影響通行安全問題，嘉義市政府獲5千萬元經費補助改善，將於今年3月中旬完工；市長黃敏惠表示，不但解決地方困擾，更營造成嘉義市東區門戶迎賓大道。

黃敏惠表示，大雅路一段過去種植逾120棵黑板樹，樹齡達30年，近年因樹木嚴重竄根造成人行道及水溝損壞，腐朽黑板樹亦曾發生倒塌意外，所幸沒有傷及民眾。為解決民眾長期安全危害問題，於2021年向國土管理署提案獲核定總經費5000萬元，與民眾溝通後，移除黑板樹改植烏心石及魚木等可淨化空氣兼具景觀優良樹種，改善人行道鋪面、建置無障礙人本空間。此外，畫設路外停車格，沿路段增設可與環市自行車道串連的1.5米自行車道，並建置便利的公共運輸路線，跨局處合作提升軟硬體建設，營造嘉義市東區門戶迎賓大道。

工務處表示，大雅路一段雙側改善總長度為2380公尺，工程改善既有人行道鋪面及無障礙設施改善，增設1.5公尺自行車道，並於民權東路及文雅街口增設左轉專用車道，全段二側新增停車帶。2處人行道皆兼具永續理念，大雅路一段工程與林業試驗所嘉義研究中心及嘉義大學植物醫學系團隊合作，連續3年進行樹木健檢後，逐步移除有安全隱患的黑板樹。大雅路一段人行道改善工程將於3月中旬前完工。

黃敏惠日前率市府團隊視察「大雅路一段人行道改善」、「北園國小及北園國中通學步道」2項工程，聽取施工團隊工程進度說明及簡報，並邀集里長與會，聆聽居民反饋。